Anja Blicher og Dennis Sommer skal passe det nye fitness center ved siden af deres civile jobs som politibetjent og direktør. Foto: Lene C. Egeberg

Fitness for dem der ikke er nørder

Vordingborg - 14. oktober 2019 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er man ude af form og vil gerne i gang med noget træning, kan det for mange mennesker være lidt af en mundfuld at tage det første skridt ind i et fitness center, hvor man risikerer at blive mødt af en mur af veltrænede fitness nørder.

Den udfordring forsøger et nyt fitness center, Be Shaped, nu at gøre noget ved. Centret på Brydegårdsvej i Ørslev åbnede søndag, og ejerne - Dennis Sommer og Anja Blicher - har sat sig for at gå efter de kunder, der gerne vil kunne træne under lidt mere private former.

Faktisk så privat, at køber man en time med personlig træning, så får man centret for sig selv, med kun den pågældende træner til stede.

- Vi vil gerne lave personlig træner, hvor man ikke skal føle, at der er andre, der kigger på en, siger Dennis Sommer.

- Vi har begge arbejdet i Fitness World og ved derfra, at det for mange er en stor hurdle, det med at komme ind af døren, og se alle de andre i centret, som ligner fitness nørder, der kan det hele, tilføjer Anja Blicher.

Når centret ikke er optaget af personlig træning, kører parret desuden forskellige hold, hvor deltagertallet går fra otte til 15. Her tegner man sig for en periode på eksempelvis tre måneder, hvorved man er sikker på at møde de samme ansigter hver gang, og den samme træner.

- Så man kommer til at kende hinanden og der ikke hele tiden er udskiftning, siger Anja Blicher.