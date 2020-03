Fiskeforretning sælger smørrebrød i lange baner

Tirsdag formiddag slog han op på Facebook, at han fredag 13. marts ville sælge 1200 stykker efter først til mølle-princippet. Tilmeldingsfristen for bestilling var klokken 20 samme dag. Men allerede klokken 17 kunne Jimmi Sommer melde alt udsolgt.

Sammen med to kollegaer har han været i gang siden klokken tre i nat for at lave smørrebrød.