Limo4you kan blive til Taxi4you.

Firma fra Kalvehave går ind i taxikampen

Vordingborg - 10. januar 2018 kl. 06:31 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taxi4you. Så enkelt kan det siges, mener indehaveren af Vordingborg Kommunes nyeste taxi-service under samme navn.

Thomas Klintø Nielsen har netop sikret sig, at han snart kan sende biler på gaden. Der foregår stadig forhandlinger, lyder meldingen til Sjællandske fra den fåmælte indehaver, som drømmer om at servicere sydsjællandske taxikunder .

- Vi er allerede placeret i kommunen med vores Limo4you, og så er det nærliggende at starte med at køre taxi lokalt, siger Thomas Nielsen og understreger, at der er en fordel i at have set-up'et på plads.

Virksomheden står for limousinekørsel til gallafester, bryllupper med mere og råder også over partyvogne, der er udstyret med bar, musik og lysanlæg.

Der er blandt andet mulighed for at booke en Ford Lincoln Limousine på ni meter til standsmæssig kørsel for op til otte passagerer.

- Vi har et kontor, vi er til at få fat på, og vi har virksomhedsstrukturen, der skal til for at kunne køre en taxi-virksomhed, så vi er næsten helt klar, lyder det fra Thomas Klintø Nielsen.

Hjemme bedst

For Thomas Nielsen er ambitionen at åbne et bestillingskontor.

Når du ringer efter en »Taxi4you«, ringer du altså til Kalvehave, hvor virksomheden får hovedsæde. Og der bliver man, lyder det fra indehaveren.

- Det er ikke en ambition, at vi skal ind og ligge og køre i København, for derinde bliver de overrendt af taxier. Vi satser på at servicere Sydsjælland, forklarer Thomas Nielsen, som håber at kunne ansætte nye chauffører i nærmeste fremtid.

- Gode medarbejdere er ikke nemme at finde, men jeg er fortrøstningsfuld. Det skal nok gå, lyder det.

Hvornår man er helt klar til at sende første vogn på gaden er endnu usikkert.