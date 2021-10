Se billedserie Frank Gjermand, der selv bor på hovedgaden i Udby, glæder sig til at der fremover kun må køres med 40 kilometer i timen gennem byen, der også får fire vejbump. Fotos: Mille Holst

Fire vejbump på vej

Vordingborg - 09. oktober 2021 kl. 09:04 Kontakt redaktionen

Gennem flere år har borgerne i Udby bedt kommunen om at få nogle hastighedsdæmpende foranstaltninger i hovedgaden. Nu er der endelig vejbump på vej.

Det var med stor glæde, at Frank Gjermand, der bor på Spangsvej i Udby, for leden læste en henvendelse fra Vordingborg Kommune i sin e-boks. Kommunen har nemlig besluttet inden udgangen af 2021 at etablere hele fire vejbump i Udby.

Det er Udby Borgerforening af 2015, der gennem flere år har bedt kommunen om at gøre noget ved trafikken gennem den lille landsby.

- Sidste år var der ikke penge til det, og jeg tror kun man udvælger nogle få byer om året. Nu er det så heldigvis blevet vores tur, fortæller Frank Gjermand glad.

Han har boet i Udby siden sommeren 2020 og har med bekymring holdt øje med trafikken gennem byen.

- Da jeg stod og malede facaden på huset i sommers, kunne jeg virkelig mærke, hvor stærkt, der bliver kørt, siger han og fortæller at flere borgere har sat deres egne skilte op, hvor de anmoder bilister om at sænke hastigheden, eller simpelthen stiller børnelegetøj ud i vejkanten, for at signalere, at her bor der små børn.

- Der kører en del tung trafik gennem byen. En ting er landmændene; de er jo nødt til det, men her kører også en del lastbiler, fortæller Frank Gjermand, der generelt ikke oplever, at folk, der kører gennem byen viser hensyn.

Anerkender problem Vordingborg Kommune har på foranledning af borgerne i Udby foretaget hastighedsmålinger i byen og kan på den baggrund nikke genkendende til borgernes oplysninger.

- I Udby er der et generelt problem med at folk kører for stærkt, fortæller vejingeniør i Vordingborg Kommune, Leif Kronblad.

- Gennemsnitshastigheden er høj og der er meget trafik, siger han og forklarer at resultatet af trafikmålingerne koblet med det faktum, at der bor forholdsvis mange mennesker i Udby har gjort, at kommunen prioriterer at etablere fire vejbump i byen. Ved samme lejlighed får Grumløse også vejbump, for her er situationen den samme.

- Et vejbump koster det samme om det sidder et sted, hvor der er mange, der kører over det eller få, så vi har prioriteret nogle steder, hvor der bor mange, forklarer Leif Kronblad, der udover trafikmålinger og egne observationer på vejene også kigger på statistik over trafikulykker, inden en beslutning om at etablere vejbump eller andre hastighedsdæmpende tiltag tages.

Tror på bump får en effekt I alt får Udby fire bump. To placeres lige indenfor byskiltet i hver sin ende af landsbyen; de øvrige bump placeres længere inde i byen. Samtidig bliver hastigheden sænket fra 50 til blot 40 kilometer i timen.

- Det er dejligt, at trafiksikkerheden bliver forbedret nu, synes Frank Gjermand.

Spangsvej, der er hovedgaden gennem Udby, er genvej fra Københavnsvej til Næstvedvej (med Rema 1000 ved Køng) samt Lundby.

- I Lundby er der tre eller fire vejbump; der synes jeg, det virker, siger Frank Gjermand, der derfor ser frem til i løbet af efteråret at få fire vejbump i Udby også.

