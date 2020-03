Send til din ven. X Artiklen: Fire valgmuligheder i spil for Langelinie 48 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire valgmuligheder i spil for Langelinie 48

Vordingborg - 03. marts 2020 kl. 12:42 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens folk i Stege har ventet siden december på at finde ud af, hvad der skal ske med Langelinie 48 - cabaretgrunden - er det først i morgen, onsdag den 4. marts, at sagen bliver genoptaget i udvalget for Plan og Teknik.

Det sker efter, at forvaltningen i længere tid har forhandlet med Slots- og Kulturstyrelsen om en løsning, der kunne bane vej for det, et flertal af politikerne går ind for, nemlig byggeriet af to-tre etageejendomme til udlejning på grunden.

Det var meningen, at lokalplanforslaget skulle have været færdigbehandlet af kommunalbestyrelsen i december, men modstanden fra Slots- og Kulturstyrelsen viste sig at være større, end kommunen havde forventet - og den mellemliggende periode har ikke fået styrelsen til at se mildere på planerne om lejlighedsbyggerier i tre etagers højde.

Slots- og Kulturstyrelsen har under dialogen med kommunen fastholdt, at man ikke vil acceptere et eller flere byggerier i tre etager. Man vil gerne strække sig til et enkelt villabyggeri i halvanden etages højde, og har også delvist åbnet op for et lidt større projekt, men modstanden mod det hidtil planlagte byggeri har styrelsen altså ikke ville opgive.

På den baggrund har forvaltningen til sagens behandling i Plan- og Teknikudvalget fremsat fire forskellige valgmuligheder for politikerne, der har sidste ord at sige om, hvordan sagen skal skride frem:

- At lokalforslaget vedtages endeligt med nogle få, mindre ændringer.

- At lokalplanforslaget bortfalder, og der igangsættes ny lokalplanproces for grunden med udgangspunkt i én villa i 1½ plan i det nordlige-østlige del af grunden.

- At lokalplanforslaget bortfalder, og der igangsættes ny lokalplanproces for grunden med udgangspunkt i nyt projektoplæg med et enkelt vængehus/rækkehus i to etager, som drøftet med Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Eller at lokalplanforslaget helt bortfalder og området overgår til offentlig park.

Forvaltningen selv indstiller, at lokalplanforslaget bortfalder, og at man igangsætter en ny proces for at bane vej for et vængehus/rækkehus i to etager. Dette er den anden af to muligheder, forvaltningen har diskuteret med Slots- og Kulturstyrelsen, som ganske vist anbefaler, at man højst bygger en enkelt ejendom i halvanden etages højde, men også har åbnet op for, at et lidt større byggeri kan indarbejdes. Det sker på baggrund af kommunens oplæg, hvori der også indkorporeres et projekt med udvidelse af parkområdet omkring byggeriet, så fortidsmindeområdet bliver bedre fremhævet.