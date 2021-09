Se billedserie Deltagerne startede med smørrebrød inden den mere alvorlige del af mødet.Foto: Hans Chr. Thomsen

Fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer stoppede på årsmøde

Vordingborg - 04. september 2021 kl. 10:04 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Menuen stod på smørrebrød og godt samvær, da Ældresagen Præstø holdt årsmøde i Bårse Samlingshus. Med plads til 100 deltagere var der fuldt hus, og medlemmerne havde tilsyneladende savnet hinanden.

- Der var en rigtig god stemning. Mens vi spiste, talte vi om, hvor meget der blev snakket ved bordene. Folk havde behov for at tale sammen, men mange havde heller ikke set hinanden i halvandet år, fortæller afgående formand Irene Mørch med henvisning til, at det sidste år kun blev til årsmødet og et enkelt arrangement, inden nedlukning nummer to satte en stopper for aktiviteterne i Ældresagen.

Ældresagen i Præstø har omkring 1600 medlemmer, hvoraf de 60 er frivillige. De er uundværlige, fortæller Irene Mørch, der benyttede sin beretning til at takke både besøgsvenner, vågere, tovholdere, koordinatorer, bisiddere, bestyrelse og alle andre, der gør en indsats for de ældre i byen.

Tidligere talte bestyrelsen syv medlemmer plus tre suppleanter, men det er svært at skaffe folk. Og da fire ud af de fem tilbageværende bestyrelsesmedlemmer denne gang ikke ønskede at genopstille, er bestyrelsen nu skåret ned til fem personer plus tre suppleanter.

Fremover bliver det Paul Schmolke, Jørgen Holstein, Ilse Lind Jacobsen, Jan Magnussen og Elly Sølvtofte, der skal fordele bestyrelsesopgaverne mellem sig. Suppleanter er Hans Chr. Thomsen, Jens Erik Caspersen og Kirsten Arnholtz.

Irene Mørch valgte at trække sig, fordi hun ikke har flere kræfter til formandsposten. Det har ikke været muligt at mødes under coronanedlukningerne - derfor har meget af arbejdet hængt på formanden.

Bestyrelsen konstituerer sig først i næste uge, og Irene Mørch vil ikke afvise, at der kan blive kampvalg til formandsposten.