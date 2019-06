Se billedserie Socialdemokratiets folketingskandidat fra Vordingborgkredsen Brian Bressendorff kæmper for et nej til et udrejsecenter på Lindholm. Foto: Lars Christensen

Fingerringe som huskesedler

Vordingborg - 02. juni 2019 Af J.C. Borre Larsen

Brian Bressendorff (S) går rundt med to fingerringe på højre hånd. Den på ringfingeren med en stjerne er en, som Brian Bressendorffs far, Carsten, fik, da han rundede 25 år i postvæsenet.

Den anden, en guldring, som lidt usædvanligt sidder på tommelfingeren, tilhørte hans farfar, som slog Brian Bressendorffs far.

Ja, det er lidt ambivalent, siger Brian Bressendorff til Sjællandske.

- Han var en forfærdelig far, en tyran, men en kærlig farfar over for mig. Da han døde, fik jeg hans ring. Han havde store fingre, så jeg kan kun have den på tommelfingeren. Den minder mig om, at vi alle kan forbedre os, og hvor vigtigt det er, at vi giver børn de bedste forudsætninger i livet. Når vi ikke klarer det, præger det flere generationer.

Som dreng vågnede Brian Bressendorff ofte om morgenen og kunne høre faderen græde i køkkenet, inden han skulle på arbejde som postbud.

- Han var mærket af de tæsk, han havde fået i sin barndom. Han sled psykisk i det, og det påvirkede familien i høj grad, siger Brian Bressendorff.

Som lille dreng ville han hjælpe sin far, der også blev moppet på jobbet.

- Jeg kan huske, at jeg ville være chef for postvæsenet, for så kunne jeg gøre noget godt for min far, siger Brian Bressendorff og fortsætter:

- Min fars fingerring fra postvæsenet er også med til at minde mig om, hvor galt det kan gå, når der er al for meget fokus på effektiviseringer, uden at det i virkeligheden bliver meget bedre. Postbuddene skulle hele tiden løbe stærkere, siger han.

Det er ikke lang tid siden, at han kom kørende ind på parkeringspladsen ved en række almennyttige boliger ved Vordingborg-hallen i sin hvide mini-transporter, der er plastret til med hans eget smilende kontrafej. Brian Bressendorff er selv vokset op i et almennyttigt boligkvarter i Køge, hvor der var mange udsatte børnefamilier, som gjorde indtryk på ham.

- Jeg var vel fem-seks år, da jeg sagde, at jeg ikke længere ville chef for postvæsenet. Nu ville jeg hellere være statsminister, for det måtte jo være ham, som kunne hjælpe flest mennesker, smiler han.

Statsminister bliver Brian Bressendorff nok aldrig, men han går målrettet efter være blandt de 179 mandater, som efter onsdagens folketingsvalg får plads på Christiansborg. Og der er nok at tage fat på for en socialdemokrat, forstår man.

- Jeg har stadig til gode at se et sted i vores velfærdssamfund, hvor jeg kan sige: Det går sgu egentlig meget godt.

Brian Bressendorff har selv prøvet at aflevere en datter til et tomt bord i en daginstitution.

- Vi har alt for mange pædagoger, der går ned med stress, uden at der kommer en vikar.

Han er også bekymret for folkeskolen.

- I Vordingborg Kommune går hver fjerde elev i privat- eller friskole, og det gør mig ked af det. De bedrestillede familier forsvinder fra folkeskolen, som ikke længere bliver den bærende institution, hvor ungerne mødes på tværs af sociale skel. Hvis du aldrig har mødt kassedamens datter eller direktørens søn, så mister vi forståelsen for hinanden. Så siger man, at de rige bare vil have større biler, og at de arbejdsløse er nogle dovne hunde. Vi mister tilliden til hinanden, og så begynder vi også at miste velfærdssamfundet.

Brian Bressendorff er også bekymret for ældre-området. Under valgkampen har han oplevet, hvor travlt hjemmeplejen har.

- Vi nærmest løb ind til en ældre mand, smed nogle piller i munden på ham, fik trukket en støttestrømpe af, og så var vi ellers ude af vagten igen. Det var tydeligt at se, at han havde forberedt nogle spørgsmål om den nye affaldsordning, men der var ikke tid.

- Kan S rette op på det ...

- Det kommer vi ikke til at gøre i morgen. Der er simpelthen skåret for hårdt, men vi kommer til at bevæge det i den rigtige retning. Noget af det vigtigste, vi går til valg på, er velfærdsloven. Vi lover, at hvis der kommer flere børn og ældre, så skal pengene følge med.

Brian Bressendorffs største politiske idol er Svend Auken. Han kæmpede for klimaet, som også er en mærkesag for den lokale folketingskandidat.

- Vi var engang et grønt foregangsland, men lige nu står vi i en situation, hvor vores kulforbrug vil stige med 100 procent. Vi er nødt til at investere massivt i grøn energi. Vi skal have flere solceller, elbiler og havvindmøller. Jeg vil kæmpe sammen med Smed (Mikael, S-borgmester i Vordingborg Kommune, red.) for, at vi får den havvindmøllepark ved Kriegers Flak, som Venstres energiminister lovede os, men som havnede i Vestjylland, siger han.

Der er kun to dage til folketingsvalget. Den socialdemokratiske Vordingborg-kreds har ikke tradition for lokale kandidater på Borgen, men Socialdemokratiet fører solidt i meningsmålingerne, så der er en chance for, at Brian Bressendorff får så mange personlige stemmer, at han kan tage orlov for jobbet i Skattestyrelsen.

- Jeg kan love, at jeg vil kæmpe for Sydsjælland og Møn.

Brian Bressendorff var »skuffet«, da han i bededagene hørte sin egen partiformand, Mette Frederiksen, udtale, at hvis der ikke der kommer andre forslag på bordet, så er det Lindholm, der skal lægge jord til et udrejsecenter for tidligere kriminelle asylansøgere.

Men på den anden side, så var der ikke andet at gøre end at tage tyren ved hornene.

I Socialdemokratiets udlændingeudspil står der, at partiet vil lave et modtagecenter i et sikkert tredje-verdensland syd for Middelhavet. Og så var det, at Brian Bressendorff i samarbejde med den lokale partiforening sendte et forslag ind til partitoppen, der går ud på, man samtidig med modtagecentret opretter et udrejsecenter.

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye, har efterfølgende overfor TV 2 bakket op om ideen, og det har fået Brian Bressendorff til at udtale, at det nu er Socialdemokratiets officielle politik.

- Man skal ikke være i tvivl om, at det er klappet af med Mette Frederiksen. Det er bare helt normalt, at i et parti som Socialdemokratiet, at det er ordføreren, som melder noget ud, siger han.

Der har været kritik af, at forslaget er i strid med FN's konventioner.

- De centre, vi opretter, skal selvfølgelig være under ordentlige forhold, og vi kommer til at lave dem sammen med FN, så de netop ikke bliver i strid med konventioner og menneskerettigheder, siger Brian Bressendorff.

Han afviser, at de udvisningsdømte asylansøgere skal placeres eller fordeles i andre danske kommuner.

- Så sender vi jo bare aben videre. Vi har at gøre med en gruppe mennesker, som er dømt for kriminalitet, og som vi har fortalt, at de skal rejse hjem. Der er så mange flygtninge i verden, som vi gerne vil hjælpe, og så jeg synes ikke, at vi skal bruge kræfterne på de brodne kar.

Det siger han til Sjællandske