Pavillon K bliver også et kultursted for almindelige borgere. Her har Gitte Nielsen (tv) og Maria Westh Hage taget plads i baren, mens Line Svendsen er kravlet bag disken. Foto: Kim Rasmussen.

Find danseskoene frem

Det nye Pavillon K bliver ikke et teaterhus, der er lukket for offentligheden. Der bliver masser af arrangementer for almindelige borgere i Vordingborg og omegn.

Den første begivenhed i Pavillon K bliver 14. maj, hvor Teatret Kimbri og Danseteatret Nordenfra kommer gående fra Møn i en livlig karavane, der blandt andet består af hestevogne og kulørte campingvogne. Karavanen går gennem Vordingborg by, hvor lokale foreninger får mulighed for at gå med. Optoget slutter ved Pavillon K, hvor de to teatergrupper spiller en forestilling.