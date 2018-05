Se billedserie Den forfaldne rødstensbygning har fået en ny hvid facade, men istandsættelse dækker over meget mere end en klat maling. Blandt andet har Filtenborg El genetableret de store vinduer, der før var dækket helt til. Foto: Thomas Olsen

Filtenborg snart færdig med stor forvandling af øjebæ

Vordingborg - 26. maj 2018 kl. 10:41 Af Lars Christensen

Det gamle mejeri i Stensved har i flere år været en bygning i forfald. Der har ikke været gjort noget nævneværdigt for at holde bygningen ved lige hverken indvendigt eller udvendigt.

Men alt det er der blevet lavet om på nu. Efter et halvt års tid er Filtenborg El ved at være færdige med deres omfattende istandsættelse af hele bygningen, og for nyligt flyttede de første medarbejdere ind i det, der skal være elektrikerfirmaets hovedsæde fremover.

- Det ville helt sikkert have været nemmere og nok også billigere at købe en klat jord ude ved afkørsel 41 og bygge noget nyt, men det har vi ikke haft lyst til, forklarer administrerende direktør Rasmus Møller.

- Vi har kigget på den her bygning i flere år, fordi vi gerne ville have et sted med historie og sjæl, som vi ikke kan få, hvis vi bygger nyt, forklarer direktøren og tilføjer, at der også er noget tilfredsstillende i at se en historisk bygning rejse sig igen.

- Den har jo ikke ligefrem pyntet på byen, så vi er glade for, at vi har kunnet gøre noget godt for byen og har fået skaffet det liv til bygningen, som vi synes den fortjener, siger han og bliver bakket op af afdelingsleder Søren Martin Johansen.

- Jeg er selv fra byen. Jeg har gået i skole over på den anden side af vejen og har jo set på den her bygning i mange år. Jeg kan huske, da der var elektronikmontage her, forklarer han.

- Vi har gjort meget for at bibeholde mejeri-stilen i bygningen, og har også flere steder ført bygningen tilbage til det oprindelige udseende, tilføjer han.

Hele mejerigrunden, der foruden hovedbygningen også tæller en lagerbygning og en garage, er på i alt 2100 kvadratmeter. Af dem skal Filtenborg El selv kun bruge 600 kvadratmeter, mens en del er lejet ud til lejligheder og til de tidligere ejere fra flyttefirmaet Sydflyt.

- Hovedbygningen har været etape 1 for os. Bagved ligger der 500 kvadratmeter og venter på etape 2. På sigt vil vi gerne have gjort dem klar til erhvervslejemål, forklarer Rasmus Møller, der er optimistisk i forhold til at få lokket flere virksomheder til Stensved.

Først skal Filtenborg dog helt på plads med deres egen flytning. Man regner med at være helt på plads i de nye rammer inden sankt hans. Det er meningen, at 10-15 ansatte skal være fast tilknyttet hovedsædet, mens resten af de ansatte er fordelt på afdelingerne i Stege og Hvidovre.