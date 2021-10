Judith Breuning har tidligere boet på Liselund Avlsgård sammen med Ulrich Breuning - nu bor hun der igen og kan blandt andet kigge på nogle af de træer og buske, hun plantede dengang. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Filmfabrikken fejrer jubilæum med ny leder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Filmfabrikken fejrer jubilæum med ny leder

Vordingborg - 03. oktober 2021 kl. 12:00 Af Lene C Egeberg Kontakt redaktionen

Det vrimler med flyttekasser og håndværkere hjemme hos Judith Breuning, som 1. september flyttede ind i en lejlighed på Liselund Avlsgård.

Men det var ikke den eneste ændring, der fandt sted den dato. Samtidig stoppede hun nemlig som rektor på Filmfabrikken, hvor det nu er Jeppe Jungersen, der står for ledelsen.

Judith Breuning har dog ikke helt sagt farvel til Filmfabrikken, som hun startede for 10 år siden sammen med sin nu afdøde mand, Ulrich Breuning.

- Jeg fortsætter med nogle af de projekter, vi har med små børn, altså børnehave- og børnehaveklassebørn. Vi viser og laver film sammen med dem - det synes jeg er sjovt, siger Judith Breuning.

Hun beholder indtil videre også det internationale arbejde, som mere specifikt kommer til udtryk i et udvekslingssamarbejde med unge fra Lübeck, ligesom hun også skal arbejde videre på en samarbejde med Professionshøjskolen Absalon om udarbejdelse af undervisningsmateriale til lærere, der gerne vil bruge film i undervisningen.

- Men jeg er ude af ledelsen af Filmfabrikken, siger hun.

Den langsigtede plan, mens Ulrich Breuning var i live, var hele tiden, at Judith skulle stoppe, når hun fyldte 70. Den skæringsdato nåede hun i august, men et totalt farvel til Filmfabrikken blev det altså alligevel ikke til.

- Først tænkte jeg, at jeg skulle helt ud af det, men nu synes jeg, det er fint, at jeg har nogle projekter at tage hånd om, siger hun.

At stoppe helt fra den ene dag til den anden ville have været lidt for hårdt i betragtning af, at Filmfabrikken har været en stor del af hendes liv sammen med Ulrich. Til gengæld sagde hun nej, da hun blev spurgt, om hun stadig ville være med til at udvælge film til Odense Film Festival - en opgave, hun i flere år har udfyldt sammen med Ulrich Breuning.

- Det var noget, vi havde sammen. Der er nogle ting, der slutter, siger hun.

Den 7.oktober holder Filmfabrikken et 10-års jubilæumsarrangement, og dermed kan Judith Breuning fra sin nye position på sidelinjen se tilbage på den udvikling, skolen har gennemgået. Fra det, der begyndte som en lille filmskole med 30 elever til det, den er i dag: Kendt i området af både lærere og unge og en del af Kulturregion Storstrøm med ansvar for at udvikle filmundervisning til skoler i fem kommuner - et fire-årigt projekt med tilskud.

- Efter de fire år skal vi så have etableret os så meget, at vi kan fortsætte, siger Judith Breuning.

Ordet "vi" dukker hele tiden op, når hun taler om Filmfabrikken - også længere ud i fremtiden og til trods for, at hun altså ikke er chef længere.

- Det kan jeg ikke lade være med, griner hun og fortsætter:

- Jeg ser det stadig som mit barn. Men jeg er virkelig glad for den løsning, vi har fundet med Jeppe - at han tager over i samme ånd, som vi har startet og skabt, siger hun.

Det er den ånd, der brænder for at gøre børn og unge bevidste om de medier, de bruger - og viser dem, at film kan give dem en vej ind i et erhvervsliv med helt særlige kompetencer. Det er det, der har båret værket i de 10 år - og Judith er glad for resultatet.

- Der er rigtig mange af de første 30 elever, vi stadig har kontakt med. Det lyder nok plat, men jeg tror, vi har gjort en forskel. At vi har vist, at selvom vi bor her, så kan man godt få kulturelle input, man kan bruge til noget, siger hun.

Filmfabrikken har med årene spredt sig som ringe i vandet og samarbejder i dag med en lang række andre kulturelle aktører såsom Moena Mønshallerne, Teater Møn og de to højskoler på Møn. Det viser, at det, som Ulrich og Judith Breuning startede for 10 år siden, har vist sig at være bæredygtigt - måske takket være deres veludviklede evne til at gribe nye muligheder, når de har vist sig.

På den baggrund kan Judith Breuning med en vis ret læne sig tilbage i stolen på Liselund Avlsgård - men det bliver nok ikke sådan, det går, for hun har allerede idéer til, hvordan hun også derfra kan aktivere børn og unge.

- Det kunne være interessant at finde ud af, om man kunne lave noget herude - for eksempel nogle weekendaktiviteter for gæster og fastboende, noget med film eller teater. Skabe lidt liv i det her område, siger hun med et smil.

Filmfabrikkens 10-års jubilæum fejres som sagt den 7. oktober, og det sker med et arrangement i Bio Møn klokken 16.30-17.30, med efterfølgende reception på Ba'ryhl Bar & Café.