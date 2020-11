Festugens skattesag har fem års fødselsdag

Sagen mod komitéen kan deles op i to. Den ene del handler om, at komitéen har opereret som en fond siden den første festuge i 1980. En fond er momsfritaget. Men festugekomitéen var aldrig en fond, og det tog SKAT konsekvensen af i 2017 og fratog komitéen sin momsfritagelse. Det førte til, at komitéen nedlagde sit hverv. Den nye festugekomité er helt lovligt momsfritaget.

Den anden del handler om overskuddet. I regnskaberne er redegjort for udgifterne, og der er et beløb for indtægterne. Men flere kilder peger på, at overskuddet kan være for lille. Om det er tilfældet, er ikke til at vide, fordi regnskaberne er uigennemskuelige. Det er ikke til at se, hvad der leder op til tallet for øl og vand, og mad er slet ikke bogført.