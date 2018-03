Festuge får 520.000 kroner og en løftet pegefinger

Vordingborg Kommune øger den direkte støtte til festugen med 70.000 kroner. Til gengæld skal festugen selv finansiere storskærmen, der her viser Stig Rossen til afslutningskoncerten.

Vordingborg - 22. marts 2018 kl. 06:44 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke holdbart, at de samme events år efter år kommer til kommunen for at få støtte. Sådan lyder meldingen fra økonomiudvalget i Vordingborg Kommune.

Kommunen har med sin Udviklings- og Markedsføringspulje mulighed for at støtte projekterne, men listen af tilbagevendende puljesøgere er efterhånden blevet så lang, at det risikerer at gå ud over nye initiativer.

Meningen med puljen er ellers, at ansøgerne over tid skal kunne håndtere en større del af finansieringen af deres events selv, men det er kun sket i meget få tilfælde. Nogle projekter har ligefrem bedt om flere støttekroner end tidligere, heriblandt Vordingborg Festuge.

Sidste år fik festugen 250.000 kroner til aktiviteterne og 200.000 kroner til at dække udgifter til vejafspærringer, toiletvogne med mere.

I år har festugen ansøgt om 520.000 kroner.

I alt har 12 tilbagevendende begivenheder foruden festugen fået tilsagn om støtte på det seneste økonomiudvalgsmøde. Samtlige modtagere får dog mere end penge tilsendt af kommunen.

- Vi er blevet enige om at sende et brev med ud til modtagerne om, at vi fremover bliver nødt til at se på ansøgningerne på et samlet plan i forhold til kommunens visioner og strategier, forklarer borgmesteren.

Det betyder, at politikerne i højere grad vil tage stilling til, om begivenhederne er afgørende for kommunen, og om de tilføjer noget nyt. Puljen er ikke tiltænkt driftsstøtte.