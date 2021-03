Se billedserie Det er sådanne billeder af et fyldt slotstorv og musik på scenen, Vordingborg tørster efter at se igen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Festivalledelser holder vejret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festivalledelser holder vejret

Vordingborg - 06. marts 2021 kl. 05:54 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Det er endnu for tidligt at sige, om Vilde Vulkaner, Vordingborg Festuge og Midsommer Festivalen i Præstø kommer på benene. Kun Waves melder ud, at den gennemføres, med mindre det bliver forbudt ved lov.

- Vi nærmer os smertegrænsen, men vi har et spinkelt håb. Vi har ikke skrevet kontrakter endnu, men håber på det samme program som sidste år, siger talsmand for Vordingborg Festuge Kim Ingemann Erichsen.

Frank Willumsen fra Vilde Vulkaner (VV) tager det mere roligt. VV kan vente med at tage beslutningen til efter påske.

Modsat Gutter Island har VV udelukkende musikere fra Danmark, og det gør planlægningen betydeligt anderledes

- Vi kan også vente længere med at tage beslutningen, fordi vi har med lønnet personale, siger Frank Willumsen.

Waves er positiv

Waves, som ligger i tredje uge i august vil blive gennemført på en eller anden måde, medmindre myndighederne lukker landet ned med skrappe restriktioner.

Også selvom festivalen ligger på samme tid som Gutter Island, der trak stikket onsdag.

- Vi arbejder med en plan A, B og C, og måske laver vi en ordning med en coronatest, sigr Nullo Facchini.

Han oplyser, at Waves har øvet med udenlandske kunstnere både i januar og februar, og det har kunnet lade sig gøre, fordi det er lovligt at foretage erhvervsrejser.

. Vi har et forbehold i alle kontrakterne om, at hvis landet bliver lukket ned, bliver kontrakterne også annulleret. Det er force Majeure, siger Nullo Facchini.

En anden ting gør ham mere fortrøstningsfuld:

- Hvis der stadig er restriktioner, kan vi ikke sælge så mange billetter. Men heldigvis udgør billetsalget en mindre del. Vi får en stor del af pengene fra Kulturministeriet og Vordingborg Kommune.

Håbefulde

Nullos søn Marc er en af arrangørerne på Midsommer Festival. Man skulle næsten tro, at de kender hinanden, for Marc er meget positiv, selvom Midsommer Festival ligger allerede til...ja, midsommer!

- Vi har brug for at have noget at se frem til. Jeg tror, der går en måned eller to, før vi har en endelig beslutning. Men vi holder håbet højt, siger Marc Facchini.

Det er måske også nemmere at være positiv, når kontrakterne er så godt som på plads. Alle kontrakter fra sidste år er nemlig flyttet til i år på nær en, som er usikker.

- Men vi er håbefulde, og hvis vi må kaste håndklædet i ringen, håber vi på en hjælpepakke, siger Marc Facchini.

Gennemfører

Lige nord for kommunegrænsen øst for Tappernøje regner Anne Grete Kamilles med, at »Musik over Præstø Fjord« gennemføres 5.-8. august. Pga. coronaen er der indkøbt større telte, så der er mere plads til publikum.

- Det giver nogle ekstra udgifter, men til gengæld tror jeg, at der kommer flere mennesker, eftersom flere festivaler aflyser, siger Anne Grete Kamilles.

Ligesom på Waves er der forbehold i kontrakterne, så det hele kan helt eller delvist aflyses, hvis myndighederne kræver det. Men arrangørerne regner ikke med det, og Kamilles ser det som en fordel, at det er en nordisk folk festival.

- 80 procent er folkemusik fra norden plus en enkelt fra Frankrig og en fra England. Det er folk i meget bred forstand, fortæller Anne Grete Kamilles.

Der plejer at komme ca. 400 mennesker torsdag aften, 1000 om fredagen og lørdagen og 400 om søndagen.