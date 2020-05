Festival udskyder kammermusik et år

Efter måneders afventen har ledelsen bag Oremandsgaard Kammermusikfest besluttet at udskyde årets festival, der skulle have fundet sted fra 28. juni til 1. august.

- Det har altid været en af styrkerne ved Oremandsgaard Kammermusikfest, at man er tæt på musikerne og musikken. Men lige netop at være tæt på musikken er en udfordring i år, hvor Covid-19 har holdt sit indtog, og hvor der er særlig opmærksomhed rettet mod forsamlinger i mindre rum, lyder det fra frivilliggruppen og godsejerfamilien Hage, der står bag festivalen.

Aftaler med musikerne på årets festival foreligger allerede. Derfor har festivalledelsen valgt at udskyde programmet til 2022, så man sikrer, at det fulde program bliver gennemført, som det var tænkt.

Beslutningen betyder dog ikke, at der bliver tavst i skoven. Coronavirussen hæmmer, men den får også kunstnere og arrangører til at tænke nyt og kreativt. Derfor håber festivalledelsen, at skoven kommer til at klinge af musik.