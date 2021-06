Festival jubler over Allan Olsen

For nylig fik de lokale arrangører grønt lys fra myndighedernes side til at sælge dobbelt så mange billetter til koncerterne fredag, lørdag og søndag.

- Det er ingen hemmelighed at vi har arbejdet i flere år på at få Allan Olsen. Vi er derfor vildt stolte over, at det endelig kan lade sig gøre at se et så veletableret navn i vores haver i Præstø, siger festivalleder Marc Facchini.