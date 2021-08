Se billedserie »I remember heaven is far away the earth as well« består af den største scenografi, som Waves Festivalen nogensinde har huset.Pressefoto: Waves Festival

Send til din ven. X Artiklen: Festival er klar til en hel uge med international scenekunst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival er klar til en hel uge med international scenekunst

Vordingborg - 18. august 2021 kl. 15:53 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Søndag går det atter løs med farverige, sansefulde teateroplevelser rundt om i Vordingborgs gader, stræder og åbne pladser.

Scenekunstfestivalen Waves Festival er igen klar til at præsentere en lang række internationale kunstnere til over 50 forestillinger.

Det er i år 30 år siden, at den første Waves Festival blev afholdt i Vordingborg, og trofaste publikummer vil i år kunne genkende en del navne på programmet fra tidligere års festivaler. Det har nemlig været særdeles svært at finde nye navne til årets festival, fortæller Nullo Facchini, kurator på festivalen.

- Det har været svært på grund af coronaen. Tilbage i 2020 havde jeg en liste med 20 internationale festivaler, som jeg ville holde nøje øje med, men så begyndte alle aflysningerne at tikke ind. Ikke en af de festivaler, jeg ville holde øje med, endte med at blive gennemført, fortæller Nullo Facchini, der pludselig måtte tænke i nye baner for at få et festivalprogram på plads.

- Vi kan jo ikke vide, hvad de forskellige kompagnier går og sysler med i deres kældre, så vi måtte udvælge nogle kompagnier, vi allerede kendte i forvejen, og så ringe rundt til dem enkeltvis for at finde ud af, hvad de gik og rodede med, forklarer Nullo Facchini og understreger, at der stadig er rigeligt med overraskelser til publikum i år.

- Mange af navnene har været med på Waves før, men næsten alle kommer med noget nyt, fastslår han.

Rekordstor scenografi

Åbningsforestillingen søndag 22. august bliver noget helt særligt for festivalen. Her får man nemlig besøg af det franske kompagni 111 med forestillingen »I remember heaven is far away the earth as well«. Forestillingen er en genfortolkning af en gammel forestilling, som instruktøren så for 25 år siden. Nu har han i samarbejde med den oprindelige instruktør lavet en nyfortolkning, hvor man udforsker rejsen fra liv til død.

- Der bliver ikke sagt et ord i forestillingen, men den er visuelt meget stærk. Det er en helt fantastisk scenografi. Vi har aldrig haft så stor en scenografi på Waves, forklarer Nullo Facchini.

Åbningsforestillingen foregår på Vordingborg Teater, men ellers vil mange af festivalens forestillinger foregå rundt om i byen. Blandt andet på græsplænen ved Valdalsparken, på borgterrænet og i gården ved Stars.

Festivalen vil også for første gang nogensinde benytte byrådssalen på rådhuset til en forestilling. Her kan man møde Effeto Larsen fra Italien, der står bag Pop Up Civilisation.

Som mange andre af festivalens forestillinger er der tale om en publikumsinddragende forestilling, men her tager man skridtet videre. Publikum bliver nemlig inddraget i en forestilling om, hvordan man opbygger grundstenene i et samfund.

- Vi synes, at det var en meget interessant forestilling at have med, og meget interessant at spille den i den sal, lyder det fra Nullo Facchini.

Frisørstolene står klar

En af de mere usædvanlige oplevelser finder man torsdag, fredag og lørdag i gården ved spillestedet Stars. Tre spanske kvinder udgør til sammen Osadia, og de inviterer til »Whose Hair Dares«. Her stiller de frisørstole op og vil lave den ene unikke frisure efter den anden på de tilskuere, der tør tage plads i stolene.

- På ingen tid kan de lave de mest utrolige frisurer. Vi håber, at der de dage kommer til at gå rigtig mange rundt i gaden med farverige frisurer, forklarer Nullo Facchini og tilføjer, at installationen ved Stars også gerne skal fungere som magnet for festivalens andre forestillinger.

I modsætning til tidligere år, så vil festivalen nemlig ikke være helt så tydelig i selve Algade. I stedet skal man søge mere rundt i byen for at finde forestillingerne.

- Vi oplevede sidste gang, at der ikke er nok plads i Algade til vores forestillinger. Tidligere havde vi måske et par hundrede tilskuere til forestillingerne, men nu er vi oppe på omkring 400 tilskuere, og så er der ikke plads nok i gaden til, at alle kan se, hvad der foregår, forklarer han.

Byggepladsen imponerer

Den forestilling, som Nullo Facchini glæder sig allermest til at se folks reaktion på, finder man et helt andet sted i byen. Claudio Stellato fra Italien viser »Work« i VU-hallen på Chr. Richardtsvej. Her kan man på en byggeplads opleve samspillet mellem menneskekrop og byggematerialer.

- Claudio Stellato er egentlig normalt koreograf, men han har også en humor, som man sjældent oplever i dans. Jeg vil da heller ikke på nogen måde kalde det, man oplever i den her forestilling, for dans. Det er en fantastisk fremvisning af alt det, der kan gå galt, når man har med manuelt arbejde at gøre. Det er noget af det sjoveste, jeg selv har set i mange, mange år, siger han.

Det fulde program for festivalen kan ses på www.wavesfestival.dk og det fysiske program kan finde i butikker rundt om i byen og på festivalens billetkontor på SmallStars, Algade 84. Der er åbent klokken 10-17.30.