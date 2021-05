Festival aflyser men musikken spiller stadig

- Særligt er kravet om indhegnede sektioner á 200 mennesker, med egne barer, toiletter, indgange samt udgange, umuligt for os at efterleve. Selv hvis vi havde økonomien til at efterleve den slags krav, kan vi simpelthen ikke se det fede i at beskæmme vores magiske festivalhaver med hegn til højre og venstre. Derfor er vi desværre nødt til at aflyse Midsommer Festival 2021, fortsætter han.

- Det har været enormt vigtigt for os at planlægge et format, hvor vores gæster kan mærke den rigtige festivalstemning, mens vi har dem på besøg i haverne. Vi afvikler selvfølgelig koncertdagene under de til den tid gældende corona-restriktioner, men i kraft af at vi kun bliver 200 mennesker per aften, er restriktionerne så overskuelige, at de ikke kommer til at gå ud over oplevelsen. Tværtimod tror jeg, at det bliver en kæmpe forløsning for vores publikum, igen at kunne mødes i musikkens og fællesskabets tegn - også selvom vi må koste vores kære gæster ud omkring midnat, som om de ellers ville blive til græskar, siger Marc Facchini.