Ferniseringer på Galleri Nyord aflyst

Michael og Runa Stolt har valgt at fokusere på online-salg i runas webshop. Runa har lavet en del nye smykker, og endnu flere er på vej mod webshoppen. - Der har også været mere tid til at male, og en del af mine billeder kan nu købes online på runas.dk, fortæller Michael Stolt.

I disse coronatider har Michael Stolt i stedet for gallerivirksomhed i stedet haft tid til at fordybe sig i maleriet, og han har også fundet et digt frem af sin afdøde far Jan Stolt, som kaldte sig Nyorddigteren. Det går sådan her: