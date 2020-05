- Vores lejere kommer fra et stort område, og det er nemmere at komme til Afkørsel 41 end til Stege, siger Direktør Jesper Blomberg. Foto: J.C. Borre Larsen

Feriepartner Møn-Stevns flytter til Afkørsel 41

Vordingborg - 24. maj 2020

Feriepartner Møn-Stevns, som udlejer sommerhuse, flytter fra Stege til erhvervsområdet ved Afkørsel 41.

Direktør Jesper Blomberg begrunder flytningen med, at det er blevet sværere at skaffe kvalificeret lokal arbejdskraft. Herudover er det også nemt for gæsterne at køre ind til kontoret, som kommer til at ligge lige ved motorvejen, når de alligevel kører forbi.

- Vores lejere kommer fra et stort område, og det er nemmere at komme til Afkørsel 41 end til Stege, siger Blomberg, som også peger på, at flere og flere af gæsterne vælger at komme i kontakt med dem digitalt.

Det nye domicil bliver et lejemål hos Lars Bang bagved McDonalds.

- Det kommer til at ske i år, men præcis hvornår ved vi ikke. Det hele er skubbet både for lejer og udlejer pga. coronakrisen, fortæller direktøren.

Feriepartner Møn-Stevns har tidligere reserveret en grund i erhvervsområdet, men det viste sig at blive for dyrt at opføre et nyt hus til formålet, og grunden er nu opgivet.

For et par år siden havde Feriepartner Møn-Stevns kik på museumsbygningen på Farø.

- Men der var for mange ting, der skulle laves om på bygningen, så den idé droppede vi, siger Jesper Blomberg.