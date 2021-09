Værdien i ferieparken ved Hjelm Bugt ligger lige så meget i at kunne bruge den som »showcase« overfor andre kommuner, hvor John Bengt Møller også har projekter i støbeskeen, siger han. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Ferieparkinvestor klør ufortrødent på

Vordingborg - 30. september 2021 kl. 18:00 Af Lene C. Egeberg

Det var en bemærkelsesværdigt afslappet John Bengt Møller, der torsdag morgen modtog beskeden om, at lokalplanforslaget for Feriepark Møn - Hjelm Bugt i første omgang stødte på grund, da det onsdag aften blev behandlet i udvalget for Plan og Teknik.

Her blev et flertal, som omtalt i Sjællandske torsdag, enige om at sende forslaget retur til forvaltningen med et ønske om at få uddybet flere aspekter, blandt andet omhandlende projektets størrelse, infrastrukturen og eventuelle konflikter med statslige retningslinjer.

Samtidig har flere politikere nu været fremme og sige, at de finder projektet for stort i sin nuværende form med op til 2200 sengepladser fordelt på 200 huse - hvoraf de fleste er på over 140 kvadratmeter og alene 59 er på hele 250 kvadratmeter. Dertil kommer 200 annekser - et til hvert hus - på hver 20 kvadratmeter, som seneste er blevet tilføjet projektet.

Mens flertallet på onsdagens møde ikke ville lægge sig fast på, hvor stort projektet så må være, så har flere - blandt andre Michael Larsen (R) og Bo Manderup (V) givet udtryk for, at en grænse på højst 1200 sengepladser ville være mere på sin plads.

Hverken den melding eller sagens tilbagevenden til planforvaltningen ryster dog John Bengt Møller:

- Vi indgik en klokkeklar aftale for halvandet år siden, og vi går ingen steder så længe, der er et flertal, der er interesseret i at samarbejde med mig, siger han.

Selvom politikerne lægger op til, at projektet skal skæres ned, er det svært at få John Bengt Møller til at svare på, hvor hans nedre smertegrænse går - altså hvornår bliver det så småt, at han ikke er interesseret længere. Udmeldingen om 1200 huse tager han dog stille og roligt.

- Vi vil gerne se på muligheden for at begrænse det til eksempelvis 6 sengepladser i gennemsnit.

Han lægger dog ikke skjul på, at begrænsninger, der allerede er lagt på projektet - hvor politikerne tidligere sagde nej til 500 huse og ja til højst 200 huse - påvirker økonomien.

- Det er gået fra at være et projekt til en værdi af halvanden milliard kroner til en halv milliard kroner, siger han.

Det er imidlertid af mindre betydning, beskriver han videre - for projektet på Møn har værdi på en anden måde end de kroner og ører, der kommer ind fra feriegæsterne. Det skal nemlig også ses som en "showcase" for de andre projekter, han arbejder på - Auderødlejren i Nordsjælland og Marina Park i Dannemare samt et kommende projekt i Sverige.

- Hvad vi taber på gyngerne, vinder vi på karrusellen. Når vi lægger alle tre projekter sammen, og der så er ét, der giver mindre overskud, så kan det tjenes ind på de andre, siger han.

Dermed ligger værdien ved ferieparken på Møn, som skal opføres efter DNGB-standarden for bæredygtigt byggeri, også i at kunne fremvise projektet overfor andre myndigheder end Vordingborg Kommune som et argument for at få tilladelser igennem, mener han.

Det er nu meningen, at planforvaltningen skal finde svar på de spørgsmål, som flertallet i udvalget har rejst - en proces, der kommer til at forsinke projektet yderligere, men også det tager John Bengt Møller roligt:

- Jeg har gjort det her i 40 år, og det er ikke første gang, vi er blevet smidt ud af hoveddøren og har måttet komme ind igen. Tredje gang er lykkens gang, så nu håber jeg, vi kan få dækket alle nødudgange, så vi får en sikker plan, der kan få flertal, siger han.

John Bengt Møller forventer, at et revideret oplæg til lokalplanforslag tidligst kan være klar til december.