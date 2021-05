Fejrer genåbning med 35 nye ritualer

Efter den ufrivillige nedlukning er Cantabile 2 klar med scenekunst igen. Egnteatret har brugt tiden under og mellem coronanedlukningerne på en ny performanceinstallation, »RE(W)RITE! Celebrating Human Connection« - en forestilling der fejrer tæt menneskeligt samvær gennem fokus på menneskers behov for ritualer.

- Da vi i løbet af 2019 begyndte at arbejde med »RE(W)RITE!«, var der ingen, der havde forudset den relevans, forestillingen ville få i forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet. Cantabile 2 har forvandlet Den Frie Udstillingsbygning til et tempel for vores tid og et rum for rituelle handlinger, lyder det fra Cantabile 2.