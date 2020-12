Se billedserie Eva Romme i gang med en coronasikker ekspedition i sin butik. Foto: Mille Holst

Fejrer et år med garn

Vordingborg - 17. december 2020 kl. 16:03 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Økologi og bæredygtighed er nøgleordene for Eva Romme, der i sidste uge kunne fejre et års fødselsdag for sin garnbutik Slow Fashion i Præstø. Onsdag i sidste uge kunne Eva Romme fejre et års fødselsdag for sin garnbutik Slow Fashion.

- Jeg må desværre ikke byde på champagne; det jhavde jeg ellers hele tiden tænkt, jeg ville, men det må så blive til næste år, siger Eva Romme, da vi møder hende i butikken, der til lejligheden er pyntet op med dannebrogsflag. Men i anledning af fødselsdagen er der også flere gode tilbud i butikken, der sætter en ære i at være økologisk og bæredygtig.

- Bæredygtighed er hele grundtanken. Det betyder ekstremt meget for mig, siger Eva Romme, der udover økologisk garn også har garnnøgler af optrevlede jeans og plastikflasker.

- Jeg har også garn, der ikke er økologisk eller bæredygtigt, men det er et krav fra mine kunder, at der er noget bestemt garn der skal være her, siger Eva Romme.

Bæredygtighed er mange ting, men Eva Romme forklarer, at det for hende for eksempel drejer sig om strikkepinde, der er lavet af regnskovstræ fra steder, hvor man genplanter regnskoven eller af overskudstræ fra møbelproduktion, og der er hverken tilsat farve eller kemikalier til træet. Emballagen er i pap og noget af garnet er lavet af genbrugsfibre - ikke bare fra plastikflasdker og cowboybukser, men også fra overskudsuld fra møbelproduktionen, som så er spundet til garn.

Fordi netop bæredygtigheden er så vigtig for Eva Romme kommer hendes produkter så vidt muligt også fra Danmark eller Europa, og hun har udvidet sortimentet til andet end garn. Her er faste økologiske shampoobarer fra Danmark og stofhygiejnebind, som kan vaskes og genanvendes.

- Mit mål er, at alle produkter bliver økologiske eller bæredygtige, siger Eva Romme.

Garnbutikken Slow Fashion deler lokaler med skobutikken Hos Sabina på Adelgade 27 i Præstø.

- Jeg startede i nummer 15, men det var lidt langt væk fra det hele. Skobutikken henvendte sig og spurgte, om jeg ville dele med dem, fortæller Eva Romme om årsagen til at hun i august måned flyttede butikken fra nummer 15 til nummer 27.

- Det her er den bedste beliggenhed, siger hun. Coronaen kan dog godt mærkes i den lille specialbutik, og Eva Romme fortæller, at flere af hendes faste kunder simpelthen ikke tør bevæge sig ud i byen. Derfor er hun i fuld sving med at udbygge sin webshop, så det bliver nemt at sidde derhjemme og bestille garn. Problemet med garn er selvfølgelig, at man ikke på webshoppen kan mærke, hvordan det føles mod huden.

- Men kunderne ved ofte godt, hvilket garn, de vil have, siger Eva Romme og fortsætter.

- Jeg forsøger at være så servicerende som man kan være på en webshop og jeg opfordrer til at kunderne ringer til mig. Desuden kan de altid bytte garnet igen, bare det ikke lugter af røg.

Dén tryghed er vigtig for Eva Romme at give sine kunder - og særligt i en coronatid, hvor ikke alle har mulighed for at komme ind og føle efter på garnet.

