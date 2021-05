Send til din ven. X Artiklen: Fejl i flere GPS-systemer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fejl i flere GPS-systemer

Vordingborg - 25. maj 2021 kl. 20:02 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

I sidste uge skrev Sydsjællands Tidende om, at fejl i ambulancernes GPS-systemer har haft konsekvenser for Birgit Petersen, som bor ved Hejrevej, der er blind i den ene ende. Det har nemlig betyder særlig lang ventetid på akut hjælp. Men også for Petersens nabo Betina Lindegaard Eriksen har GPS-systemer voldt problemer.

- Sidste år i maj måned havde vi brug for en ambulance, som vi måtte ringe til to gange, grundet meget lang ventetid på dens ankomst, siger Eriksen. Hun forklarer, at ambulancefolkene fortalte, at de var strandet ved den aflukkede ende af Hejrevej og derfor ikke kunne finde vej til Eriksens bolig.

- Jeg kontaktede Vordingborg Kommune, som sagde, at jeg skulle kontakte Vejdirektoratet, og Vejdirektoratet sagde, at jeg skulle kontakte kommunen, siger hun og tilføjer, at hun derfor endte med ikke at få hjælp til at løse problemet.

Forvirring om GPS Da avisen, til artiklen om ambulancernes GPS-systemer fra sidste uges avis, kontaktede kommunen for afklaring om GPS-systemer, lød beskeden, at det er Geodanmark, der sørger for opdateringer. Men heller ikke det er korrekt. Anders Esgaard Christensen, som arbejder i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hos Geodanmark, fortæller, at han ofte oplever, at kommunerne er forvirrede omkring, hvem der står for at opdatere GPS-systemerne.

- Det er hverken os eller kommunerne, som kan gøre noget, der slår igennem i alle GPS-systemer i Danmark, siger han og tilføjer, at der nemlig ikke er ét samlet system, som sørge for at dataene fra kommunerne bliver sendt til GPS-udbydere og brugere. Han fortæller dertil, at det er de enkelte GPS-systemer, som selv skal sørger for at holde sig opdateret. Betina Lindegaard Eriksen oplever ofte, at det ikke kun er ambulancernes GPS-systemer, der fejlagtigt viser, at Hejrevej er åben for gennemkørsel i begge ender. Det gælder også for privatpersoner. Derfor sørger Eriksen altid for at orientere hendes gæster om, at de skal være opmærksomme på GPS'erne. For Birgit Petersen, som til sidste uges avis fortalte om fejl i ambulancernes GPS-systemer, har andre endnu ikke opdaterede GPS-systemer også betydet, at hverken FlexTrafik, TrafikHandicap, taxi eller selskaber til levering af madvarer har fundet ned ad den rigtige ende af Hejrevej i første omgang.