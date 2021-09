Birgit Petersen er utryg ved at ambulancernes GPS-system bliver ved med at lede forkerte steder hen. Foto: Cathrine Hasager

Fejl i ambulancer vil give lig på bordet

Vordingborg - 18. september 2021

Fejl i ambulancernes gps-system forhindrer hjælpen i at nu hurtigt ud til visse adresser. Det påtalte vi her i avisen i foråret, men fejlen sker stadig her i efteråret, selvom Region Sjælland lovede at rette systemet. Nu lover man - igen - at fejlene er rettet.

I maj måned skrev vi i Sydsjællands Tidende om at fejl i ambulancernes GPS-systemer har haft konsekvenser for borgerne, som bor ved Hejrevej, der er blind i den ene ende. Ambulancerne kører nemlig til den ende af Hejrevej i Næs, der i 35 år har været lukket af for gennemkørsel.

Dengang i maj lovede Brian Lindekilde Hansen, der er vagtcentralchef hos Præhospital Center i Region Sjælland, at fejlen i ambulancernes gps-systemer blev rettet med det samme, for det er katastrofalt, når ambulancerne strander på en lukket vej og ikke kan finde vej videre, erkender han. Men så enkelt skulle det vise sig ikke at være.

Strandede reddere Onsdag 1. september fik Birgit Petersen igen behov for en ambulance til sin mand - og igen strandede ambulancefolkene ved den lukkede Hejrevej.

- Ambulancefolkene ringede flere gange til mig, for de sad fast ved lågerne, fortæller Birgit Petersen og oplyser at ambulanceførerne selv gav udtryk for, at den her fejl er katastrofal og en dag vil komme til at koste liv.

- På et tidspunkt kommer der et lig på bordet, siger hun og er utryg ved situationen.

Hun undrer sig også over, at fejlen bliver ved at ske.

- De lovede jo, de med det samme ville opdatere deres gps'er , siger hun med henvisning til artiklerne i Sydsjællands Tidende.

Ikke godt nok Brian Lindekilde Hansen er i første omgang forundret over, at gps'en fortsat leder ambulancerne ad den forkerte vej.

- Vores kortmateriel er blevet opdateret både i systemet og i bilerne, siger han og har selv holdt øje med at det er sket i foråret, hvor avisen skrev om problemerne.

Da han undersøger det konkrete nødopkald i september nærmere, finder han dog forklaringen.

- Hejrevej er løst, men der er stadig en udfordring ved Rylevej, siger han og har derfor nu lavet en manuel spærring i gps'erne, så ambulancerne fremover bliver ledt udenom den spærrede vej.

- Vi har tjekket de andre veje i området og umiddelbart burde der ikke være noget problem der, men vi tjekker pt. med vores kortleverandør, siger han og har altså bedt dem om at gennemgå kortene, så de får markeret vejen som spærret.

Fejlen sker, forklarer han, fordi ambulancernes gps'er medtager stier, som er brede nok til at man kan køre på dem. For ambulancerne handler det først og fremmest om at komme hurtigt frem til den tilskadekomne - og her kører ambulancerne gerne på stier og ikke bare veje.

Problemet ved Hejrevej er imidlertid, at den fysiske spærring med låger ikke er registreret - selvom det er 35 år siden at vejen blev lukket - og derfor tror ambulancernes gps, at de kan køre videre ad stien.

- Vi har sagt til vores kortleverandør, at det ikke er godt nok, siger Brian Lindekilde, der holder øje med at kortleverandøren får oplysningen registreret. Den manuelle spærring, som Lindekilde har lagt ind på Hejrevej, burde imidlertid sikre, at ambulancerne fremover bliver ledt en anden vej.