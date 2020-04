Fastliggere strømmer til campingpladserne

Mens hoteller og restaurationer klager over aflysninger og lukninger, er fastliggerne på campingpladserne i Præstø og Vordingborg i fuld gang med at sætte telte og borde op i forbindelse med deres campingvogne.

- Nej, for fastliggerne bruger køkken og toilet i deres egen campingvogn. Der er mulighed for at bruge fælleskøkkenet, men det har jeg ikke set nogen gøre endnu. Fællesrummene er lukkede, så det er ikke muligt at spise sammen. Derudover har jeg sat skilte op om, at folk skal overholde retningslinjerne om at vaske hænder og holde afstand, svarer Hans Jørgen Weidick.