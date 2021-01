Vordingborg kommune fortsætter trods coronanedlukninger med at tilbyde gåture for borgerne. Turene er nemlig som en del af kommunens sundhedsindsats og er derfor ikke omfattet af krav om aflysninger. På billedet en lille flok på ti personer på tur til Langø. Foto: Mille Holst

Fastholder arrangementer trods corona

- Det er værre at sidde indenfor alene

01. januar 2021

Gåture er en meget vigtig del af Vordingborg Kommunes forebyggelsesstrategi og de bliver derfor gennemført trods generelle coronanedlukninger landet over. - Det er i vores interesse, at folk kommer op af sofaen og ud i naturen, lyder det fra chefen i kommunens sundhedsafdeling, der dog også lover at alle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om afstand med mere bliver overholdt.

Selvom landet lukkede ned henover julen, fortsætter Vordingborg Kommune med at tilbyde gåture dels mandage for seniorer, dels onsdage for alle øvrige borgere. Det gør man, fordi turene er en del af kommunens sundhedstiltag, der skal medvirke til at højne folkesundheden, og derfor er turene fritaget for nedlukningen.

- Sundhedsvæsenet er defineret som kritisk niveau, så vi er ikke lukket ned, fortæller Dorrit Guttman, der er chef i Vordingborg Kommunens Afdeling for Sundhed, Børn og Familie, som blandt andet arrangerer de omtalte gåture.

- Men vi arbejder indenfor forsamlingsbegrænsninger, afstand og så videre, præciserer Dorrit Guttman.

Derfor kan der kun være ni deltagere på gåturene udover turguiden, og derfor er der også forhåndstilmelding til samtlige ture.

Folkesundheden skal op - Turene er et vigtigt forebyggende tiltag for os og en meget stor strategisk satsning, forklarer Dorrit Guttman om årsagen til at kommunen vælger at fortsætte tilbudet henover coronanedlukningen.

Hun er bekymret for den generelle folkesundhed i Vordingborg Kommune og lægger ikke skjul på, at gennemsnitsborgeren godt kunne bruge at komme lidt mere ud og røre sig.

- Folk bevæger sig for lidt og ikke regelmæssigt og er overvægtige, siger hun og netop derfor er gåturene så vigtige tiltag for kommunen.

- Turene udspringer af den kommunale forebyggelsesstrategi og overholder de centrale myndigheders anbefalinger, siger hun og fortsætter:

- Gåturene er en rigtig god måde at tilbyde borgerne, der ikke er så vant til at bevæge sig, noget, og det er endnu mere vigtigt nu, hvor mange sidder meget inde og meget alene, siger hun og slår fast:

- Det er værre at sidde indenfor alene eller sammen med andre.

Ligesom de forskellige patientskoler er gåturene altså en vigtig del af kommunens forebyggende indsats, som holdes i gang under coronapandemien og faktisk er gåturene blevet så populære, at kommunen har måttet tilbyde langt flere end først planlagt, og der er digitale køer for at blive tilmeldt turene alle vegne i kommunen.

Selvom alle kan tilmelde sig de populære gåture, så er det Dorrit Guttmans opfattelse, at det i første omgang meget er deltagere på nogle af kommunens andre tilbud, der deltager - for eksempel fra patientskolerne. På den måde virker gåturene som en slags brobygning, der gerne skulle motivere borgerne til selv at tage initiativ til at komme ud og bevæge sig.

- Vi forsøger at få fastholdt en motivation til at komme ud eller til at være fritidsmenneske. Derfor har vi naturvejledere fast integreret i vores sundhedsaktiviteter, fortæller Dorrit Guttman.

- Det er så oplagt at bruge naturen i sine sundhedsaktiviteter. Det er på plussiden i vores kommune, at vi har rigtig meget god natur. Det er en god ramme at være sammen i. Der er så meget at opleve, fortsætter hun og gør også opmærksom på, at Vordingborg Kommune faktisk er frontløber blandt landets kommuner ved at have naturvejledere ansat i sundhedsafdelingen.

Det at en naturvejleder går tur med borgerne og fortæller om den natur, man går igennem, skal være med til at inspirere borgerne og give dem lyst til selv at gå turen med andre på et andet tidspunkt.

Naturen skal bruges Naturvejlederens arbejde består dog i langt mere end at arrangere guidede ture i naturen for borgerne. Ifølge Dorrit Guttman er naturvejlederens rolle også at inspirere de øvrige ansatte - for eksempel dem, der arbejder indenfor pleje og omsorg, indenfor socialpsykiatrien og på skole- og daginstitutionsområdet. Udeliv skal være en naturlig del af alle arbejdsområder, om det er på plejecentre, som udeskole eller rygestopkurser i naturen.

Får vejlederen inspireret og motiveret de kommunalt ansatte, så kan de være med til på deres arbejdsplads at inspirere den enkelte borger til at komme mere ud i naturen.

- Så er der flere der kan trække, siger Dorrit Guttmann.

Lige præcis naturvejlederens kerneopgaver er noget af det, der har kunnet gennemføres i år på trods af coronarestriktioner og nedlukninger.

Fakta "Ture med afstand" kan findes på linket https://www.vordingborg.dk/oplev/aktiv-i-det-fri/ture-med-afstand/

Mandag 4. januar er der oplevelsestur for seniorer til Petersværft.

Onsdag 6. januar er der gåtur for alle til klinteskoven på Møn.

Tilmelding til mandags- og onsdagsturene skal ske digitalt på vordingborg.dk - Men naturligvis med færre deltagere og også på en lidt anden måde, siger Dorrit Guttman og forklarer, at man eksempelvis ikke har kunnet sidde sammen omkring et bål eller spise noget af en fælles gryde.

Inspiration til afstand Da samfundet i foråret lukkede helt ned, lavede Vordingborg kommunes naturvejleder en lang liste over oplagte gåture på Sydsjælland og Møn, hvor man kan komme til at gå med afstand.

- Vi oplevede nemlig, at folk gik som sild i en tønde på Møns Klint og Knudshoved Odde, så vi lavede forslag til andre gode ture, fortæller Dorrit Guttman og opfordrer igen borgerne til at tage et kik på listen i disse dage, hvor mange er på tvungen eller selvvalgt juleferie.

- Benyt gerne noget af tiden på at gå ture i den natur, der er så unik på Sydsjælland og Møn, lyder anbefalingen fra Dorrit Guttman, der henviser til den lange liste med "Ture med afstand", som Vordingborg Kommunes sundhedsafdeling har lagt på kommunens hjemmeside.