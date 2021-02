Se billedserie Barbara Ziska og Helle Rolighed fra forældreforeningen i Præstø Børnehus er ved at være klar til en noget alternativ fastelavnsfest. Foto: Lars Christensen

Fastelavnsbingo og fotokonkurrence

Vordingborg - 12. februar 2021 kl. 12:52 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

På søndag er det igen blevet tid til at markere fastelavn, men de udklædte børn og barnlige sjæle får svært ved at slå katten af tønden i år. Alle de sædvanlige tøndeslagningsarrangementer er aflyst på grund af forsamlingsforbuddet. Det betyder dog ikke, at fastelavn slet ikke bliver markeret.

I Præstø har den meget aktive forældreforening for Præstø Børnehus planlagt en bingotur i Adelgade.

På lørdag mellem klokken 10 og 14 sidder frivillige fra forældreforeningen klar i gården ved Støberihallerne for at udlevere en slags bingoplader til børnene. Børnene skal herefter gå rundt og lede efter de fastelavnskostumer, der er hængt op rundt om i en række butiksvinduer. Når man har fundet alle de udklædte figurer på sin bingoplade, så kan man få udleveret en præmie tilbage ved Støberihallerne.

- Det er så trist for børnene, at der ikke sker noget. Det er så trist og gråt, så vi vil gerne give dem en eller anden oplevelse, forklarer Helle Rolighed fra forældreforeningen.

- Det er ikke meget i forhold til et rigtigt fastelavnsarrangement, men børnene får stadig en fælles oplevelse. Det kan godt være, at det ikke kan få den her oplevelse sammen, men vi kan sørge for, at de oplever det samme, så de har noget at snakke om i børnehaven, fortæller Helle Rolighed.

- Det giver noget sammenhold, og familierne må jo også gerne hilse på hinanden, mens de går rundt i gaden. De skal bare huske at holde afstand, forklarer Barbera Ziska, der også er med i forældreforeningens bestyrelse.

Afstanden er den helt store bekymring for forældreforeningen. Turen ligner meget det sankt hans-arrangement, som foreningen fik succes med sidste sommer, men dengang var der et forsamlingsforbud på 50 personer. Nu hedder det maks. fem personer.

- Vi er meget spændte på, om det kan lade sig gøre. Vi sørger for masser af skilte om at holde afstand, vi markerer ind- og udgange, og vi håber, at forældrene også vil være gode til kun at sende én person ind for at hente bingoplader og præmier, forklarer Helle Rolighed.

Hun tilføjer i øvrigt, at arrangementet er helt gratis at deltage i.

- Vi samler normalt penge sammen ved vores arrangementer og tager da også gerne imod donationer på dagen, men vi synes, at alle skal have mulighed for at deltage i fastelavn, understreger hun.

I Vordingborg har man valgt at gå en helt anden vej for at markere fastelavn. Her har man helt droppet at samle folk i handelsgaden.

I stedet foregår fejringen online. På Bycentrum Vordingborgs facebook-side kører der i øjeblikket en udklædningskonkurrence. Her opfordres forældre til at dele et foto af deres udklædte barn og samtidig skrive, hvem de gerne vil dele fastelavnsboller med. På søndag klokken 18 vil Bycentrum kåre vinderne af fotokonkurrencen. Præmien er fastelavnsboller fra Othello Konditoriet og gavekort til Kids Coolshop.

- Vi bliver desværre nødt til at holde fastelavn hver for sig i år. Det er det bedste, vi kan gøre under de her forhold, men vi håber stadig, at mange børn vil klæde sig ud og sende billeder til os, fortæller formand Charlotte Stage fra Bycentrum Vordingborg.