Farvel til motorcyklen

Færdselspolitiet standsede torsdag klokken 16.15 en motorcyklist, der kom kørende på Københavnsvej i Vordingborg. Det var en 40-årig mand fra byen, som imidlertid ikke havde generhvervet sit kørekort, efter at det var frakendt. Han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, og han forklarede, at den nummerplade, der sad på mc'en, hørte til et andet køretøj. Han blev derfor også sigtet for at køre på et uindregistreret køretøj uden forsikring. Da den 40-årige flere gange tidligere var blevet sigtet for at køre uden førerret, blev motorcyklen beslaglagt på stedet.