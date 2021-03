Ulrich Breuning på gangen hos Filmfabrikken, der holder til i Foreningernes Hus på Rødkildevej. Hans farvel til familien skete på »den smukkeste måde«, fortæller hans hustru, Judith Breuning. Privatfoto

Farvel til en stor profil: - Han var helt afklaret på hvad der skulle ske

Vordingborg - 30. marts 2021 kl. 16:29 Af Lene C. Egeberg

Han var et levende og udadvendt, men også privat menneske - filmmanden Ulrich Breuning, som på Møn ikke mindst er kendt som medstifter af Filmfabrikken, og som både her og i resten af landet vil blive husket som en eminent formidler af film gennem en årrække og som en ægte ildsjæl, der nærmest levede og åndede for at give sin egen glæde for filmkunsten videre.

Derfor kom det også som et chok for mange, da det i denne uge kom frem, at han søndag aften i en alder af 75 år sov ind på Rigshospitalet med sin hustru Judith og børnene Jacob og Julie ved sin side.

For at Ulrich Breuning overhovedet var syg, havde han ikke gået og skiltet med.

- Ulrich havde haft prostatakræft i 13 år. Man kan sige, at han har været så heldig på mange måder, at han ved hjælp af en række behandlinger har levet i så mange år, siger Judith Breuning.

- Og ved hjælp af sin egen kæmpe livskraft, tilføjer datteren Julie S. Breuning, mens hendes mor nikker.

- På trods af alt det han kunne, og alle de mennesker han favnede, så har han også været et meget privat menneske, så det var kun familien, der vidste, at han var syg, siger Judith Breuning.

Sygdommen fik ikke lov at stoppe ham, og udover sine mangeårige bidrag til dansk film har han senest også været med til at skrive antologien »Børnekultur i Danmark 1945-2020«.

- Vi er rigtig glade for, at han nåede at være med på den, siger Judith Breuning.

Ulrich Breunings brændende passion for film er gennem årene kommet til udtryk på mange måder. Han har blandt andet i en årrække været børnefilmkonsulent på Filminstituttet, hvor han har givet støtte til film som »Gummi-Tarzan« og »Otto er et næsehorn«, har har været direktør for Tivoli Bio, formand for Det Danske Filmakademi, lærer på Den Danske Filmskole, tv-vært i filmprogrammer og meget andet.

Han var også med i den første redaktion på filmmagasinet Ekko, som i et mindeord efter hans død blandt andet beskriver ham som »en skikkelse, der har haft større betydning for dansk film end de fleste«:

- Der kan ikke herske nogen tvivl om, at Ulrich Breuning var en filmelsker ud over det sædvanlige. Han havde simpelthen celluloid i blodet, skriver Ekko.

Også Politikens Kim Skotte har haft de store ord fremme:

- Breuning var et af den slags mennesker, der med sin smittende entusiasme, enorme viden om film og ikke mindst muntre gemyt delte gavmildt ud af sig selv og sin viden til unge og gamle, skriver han blandt andet.

Netop denne smittende entusiasme kombineret med et elskeligt væsen og en levende humoristisk sans gjorde gennem årene Ulrich Breuning til et menneske, man næsten ikke kunne undgå at holde af. Derfor er det heller ikke så underligt, at det efter nyheden om hans død er strømmet ind med kondolencer og hjertevarme beskeder til hans familie.

- Det er væltet ind med beskeder fra mennesker, som fortæller, hvad Ulrich har betydet for dem. Også fra gamle elever - og det varmer, siger Judith Breuning, der sammen med Ulrich grundlagde Filmfabrikken for 10 år siden.

Parret drev også Tivoli Bio for børn sammen, de har skrevet undervisningsbøger sammen. de har siddet i præjury til Odense Filmfestival og undervist på Den Europæiske Filmhøjskoles sommerkurser og Danmarks Lærerforenings pensionistkurser sammen, og de var også fælles om at redigere Børnefilmklubbernes blad Pråsen.

Og midt i det hele har parret altså også drevet Filmfabrikken sammen, hvorfra de med resten af holdet bag skolen har sendt talrige elever videre til om ikke en karriere indenfor filmverdenen så i mange tilfælde i hvert fald en sikkert livslang begejstring for det medie, der fyldte så meget i Ulrich Breunings eget liv.

Han vidste godt selv, hvor det bar hen, og da hans helbred for lidt over en uge siden blev forværret, fik han på hospitalet indrettet sin egen stue, hvor familien kunne besøge ham i den sidste tid.

- Børnebørnene har kunnet besøge ham og sige farvel, og jeg og vores børn var hos ham de sidste to døgn. Det var så sødt, når børnebørnene skulle komme: Så sagde han, »Hvad er planen, Judith«, fortæller Judith Breuning.

Ulrich ville være sikker på, at børnebørnenes farvel til ham foregik på en god måde.

- Han var selv helt afklaret på, hvad der skulle ske. Han har været helt rolig hele vejen igennem, og blev ved med at sige - også til børnebørnene - »Jeg er klar«. Den måde, vi fik sagt farvel på, gjorde, at vi alle sammen vidste, at det var nu - og det blev gjort på den smukkeste måde, siger Judith Breuning.

Nu skal familien vænne sig til en hverdag uden Ulrich Breuning, men der er heldigvis minder nok at trække på til mange, mange år fremover. Og når man har levet livet godt, giver man også andre noget at tage med videre.

- Han har i hvert fald vist mig, at livet skal leves i fulde drag - og når man har gjort det, så kan man også møde døden med ro, skønhed - og taknemmelighed, siger Julie Breuning.

Ulrich Breuning bisættes fra Magleby Kirke lørdag den 3. april klokken 13, men på grund af restriktioner er bisættelsen kun for familien og særligt inviterede.

- Men vi ved godt, at mange gerne ville have været med og sige farvel til ham - og det sætter vi stor pris på, siger Judith Breuning.