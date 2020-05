Susan Rømer har været 10 år i Flügger med arbejde i både Nykøbing Falster og Vordingborg. Hun står nu for den nye Flügger shop-in-shop hos Garant i Vordingborg. Foto: Lars Christensen

Farvehandel flytter ind hos Garant

Står man midt i en renovering eller ombygning af sit hjem, så er der en god chance for, at man både skal bruge nye gulve, tæpper eller gardiner og ny maling til væggene.

Derfor giver det god mening, at slå tæppeforrening og farvehandel sammen. Sådan lyder meldingen fra Lars Hansen, medindehaver af Garant i Vordingborg.

- Maling går rigtig godt hånd i hånd med resten af vores varesortiment. Vi vil gerne tilbyde kunderne, at de kan få det hele i samme forretning, forklarer Lars Hansen.

Den nye shop-in-shop er også udtryk for, at Flügger Farver er ved at ændre sit koncept til færre kædebutikker og flere franchisetagere.