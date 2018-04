Senioranklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Anne Marie Fink fik faren dømt, men ville gerne have haft fem års fængsel. Hun vil nu overveje sammen med statsadvokaten, om sagen skal gå om ved Østre Landsret. Foto: Claus Vilhelmsen

Fars ruskevold af baby giver fire år i fængsel

Vordingborg - 13. april 2018

- Det var en desperat far, som handlede i afmagt og desperation, sagde en 23-årig mands forsvarer, da han fredag i Retten i Nykøbing Falster forsøgte at få sin klient frikendt for at have rusket sin grædende baby. Det skriver Sjællandske.

Senioranklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Anne Marie Fink var enig så langt, da hun i sin procedure sagde, at der ikke er tale om rendyrket ondskab, men afmagt og frustration,

Der hørte enigheden så op. Forsvarer Thomas Groth Madsen talte om en far, som var uvidende og ikke havde den nødvendige kunnen til at have med et barn at gøre.

Men Fink slog ned på, at han er den ældste af flere søskende, og desuden havde han flere gange fået at vide af barnets mormor, at han skulle være forsigtig, når han holdt barnet.

Dommeren og de to domsmænd endte med - i enighed - at idømme faren, som kommer fra Vordingborg, fire års fængsel. Efter en kort pause, hvor faren konfererede med sin forsvarer, modtog han dommen. Om sagen så ender der, er usikkert, for anklageren havde forsøgt at få faren idømt fem års fængsel.

- Det skal jeg tale med statsadvokaten om, og det har jeg 14 dage til, sagde hun efter retssagen til Sjællandske.

Fængselsstraffen blev givet på baggrund af flere tilfælde af ruskevold mod den ca. tre måneder gamle baby. På hospitalet i Nykøbing Falster var det blevet konstateret, at nogle skader var nye, mens andre lidt ældre. En sygeplejerske kunne desuden i retten fortælle, at moren havde røbet, at faren havde rusket babyen 3-4 gange.

Indlæggelsen på hospitalet kom efter, at faren, der var alene med babyen, havde ringet til moren og fortalt, at babyen var livløs. Han kunne ikke få kontakt til babyen, som kun sporadisk trak vejret. Faren ringede efter en ambulance, og så rullede sagen.

Til politiet havde faren forklaret, at barnet var faldet i søvn, men han vidste ikke, om han havde rusket ham.

- Det ville han ikke udelukke, sagde han til politiet.

Undersøgelser på hospitalet har vist, at barnet, som nu er seks måneder gammelt, er skadet. Drengen har pådraget sig talrige blodudtrækninger i begge øjnes nethinder og blodansamlinger under den hårde hjernehinde. Det kaldes abusive head trauma.

Lægerne mener, der er betydelig risiko for varige mén. Det kan være nedsat syn og hørelse, men også epilepsi og indlæringsvanskeligheder. Det sidste kan først afgøres, når barnet kommer i skole.

Drengen er anbragt i familiepleje, skriver Sjællandske.