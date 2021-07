Det gamle Vejmuseum på Farø blev sat til salg i 2014 men blev først solgt i 2020. Nu er sælger Bent Holm frustreret over kommunens ageren i sagen, men kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune og borgmester Mikael Smed melder begge pas på kritikken. Arkivfoto: Claus Vilhelmsen

Farø-sælger undrer sig efter sag om McDonald's

I kølvandet på sagen om McDonald's ved Afkørsel 41 har Bent Holm, tidligere ejer af det gamle Vejmuseum på Farø, nu fattet mistanke til, at kommunens iver for at få virksomheder til det voksende erhvervsområde ved Afkørsel 41 måske også har påvirket hans muligheder for at sælge sin ejendom på Farø.

Som Sjællandske har beskrevet over flere dage, indgik kommunen nemlig aftale under bordet med fastfoodkæden om, at ingen andre lignende restauranter skulle have lov til at etablere sig ved Afkørsel 41. Det skete, fordi man fra kommunens side anså McDonald's for så stor en fjer i hatten i forhold til udviklingen af Afkørsel 41, at man var villig til at tage dette ekstra skridt.

På Farø var Bent Holm samtidig i gang med at forsøge at sælge sin bygning, som blev sat til salg i december 2014, men selvom flere potentielle købere henvendte sig, resulterede intet af det i et salg.

- Jeg har haft rigtig mange, faktisk 24 henvendelser på min salgsannonce fra 2014 til 2020, og nu her bagefter kan jeg ligesom se en sammenhæng, siger Bent Holm med henvisning til, hvorfor ingen af henvendelserne bar frugt.

I et enkelt tilfælde, siger han, hørte han efterfølgende fra en potentiel køber, at Vordingborg Kommune havde rejst tvivl om et af hans stærkeste salgsargumenter: At lokalplanen åbnede op for, at bygningen kunne udvides til tre gange sin oprindelige størrelse. Her skulle daværende udviklingsdirektør Jan Michelsen angiveligt have sået tvivl om, hvorvidt det stadig holdt i lyset af senere regler på området, herunder 300 meters strandbeskyttelseslinjen.

- Så trak køberen følehornene til sig med det samme, siger Bent Holm, som dog også erkender, at han ikke kan dokumentere dette forløb, som ifølge ham kun foregik mundtligt, ligesom han i dag ikke kan huske, hvem den mulige køber var.

I dag er bygningen solgt til Storstrøms Forsikring, som vil indrette nyt domiciel på arealet - hvilket har krævet en lokalplanændring, der giver tilladelse til, at bygningen må anvendes som kontor.

Men også i det forløb mener Bent Holm nu at kunne se tegn på, at kommunen hellere havde set, at forsikringsselskabet var rykket til Afkørsel 41.

Her har han nemlig blandt andet fået adgang til en mailkorrespondance mellem borgmester Mikael Smed og direktør for Storstrøms Forsikring, Per Guldbrandsen, der har sendt en forespørgsel om muligheden for udvikling på Farø.

Her svarede borgmesteren i marts 2020, at Farø var »no go« - altså ikke en mulighed, og foreslog i stedet Afkørsel 41. Denne udmelding undrede Per Guldbrandsen sig over, da Vejdirektoratet, der ejer arealet på Farø, på det tidspunkt havde tilkendegivet, at det ville være problemfrit at få ændret lokalplanen til andre formål. Det fremgår af Per Guldbrandsens svar til borgmesteren, ligesom en tidligere korrespondence mellem Per Guldbrandsen og Bent Holm viser, at begge parter har fået en fornemmelse af, at der er embedsmænd i kommunen, der hellere vil tilgodese Afkørsel 41, og som »måske arbejder imod udvikling på Farø af denne årsag«, som Per Guldbrandsen skriver til Bent Holm allerede i 2019.

Kombineret med det forløb om McDonald's, som nu er kommet frem, mener Bent Holm altså, at han hurtigere kunne have solgt sin ejendom, hvis kommunen havde bakket mere op.

- Jeg har en frustration over, at det har taget seks år at sælge bygningen, når man så nu kan se, at Vordingborg Kommune har tilgodeset Afkørsel 41, siger han.

Fra Storstrøms Forsikrings side ønsker Per Guldbrandsen ikke i udpræget grad at gå ind i sagen nu. Han står dog ved den tilkendegivelse, han kom med til Bent Holm i mailen fra 2019, men mener derudover, at kommunen har været en »fin medspiller« i forhold til at få ændret lokalplanens formål.

- Jeg tror snarere, det har handlet om, at kommunen ikke har troet på, at man ville få lov af Kystdirektoratet, siger Per Guldbrandsen.

At nogle embedsmænd måske har været noget ivrige efter at fremme Afkørsel 41 fremfor Farø, mener han dog, at Bent Holm »godt kan have en pointe i« - men altså ikke i en grad, at det for ham har virket direkte forstyrrende.

- Og da først Mikael (Smed, red.) kastede sig ind i det, skete der virkelig noget, siger han.

Da udviklingsdirektør Jan Michelsen stopper i Vordingborg Kommune ved udgangen af måneden, og indtil da holder ferie, har det ikke været muligt at få en kommentar fra ham. Til gengæld melder både kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune og borgmester Mikael Smed helt pas på, at kommunen skulle have forsøgt at bremse udviklingen af Farø.

- Det kan jeg blankt afvise. Det lyder lidt konspirationsagtigt, siger Lau Svendsen-Tune, der heller ikke tror på, at Jan Michelsen skulle have sagt, sådan som Bent Holm angiveligt har fået refereret af den potentielle køber i 2014.

- Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor vi skulle have haft nogen interesse i det, vi har tværtimod kæmpet for at udvikle Farø, siger kommunaldirektøren, der mener, at der højst kan have været tale om at give udtryk for forbehold i forhold til, hvad Vejdirektoratet og Kystdirektoratet ville tillade på arealet.

Det var også det, der lå bag Mikael Smeds udtalelse om Farø som »no-go« i marts 2020, siger borgmesteren.

- Det var den oplevelse, vi havde på det tidspunkt - at Kystdirektoratet ikke ville godkende de ændringer, der ville være tale om, siger han.

Derfor skrev han også selv en lille måned senere til Kystdirektoratet for at få sat skub i sagen - og den 27. april skrev direktoratet tilbage, at man ingen indvendinger havde mod Storstrøms Forsikring på stedet.

- Jeg synes ikke, vi har modarbejdet noget, tværtimod, og vi er rigtig glade for, at der nu sker noget med bygningen på Farø, siger Mikael Smed.

Om det faktum, at både Per Guldbrandsen og Bent Holm åbenbart i 2019 har haft indtryk at, at kommunen ikke var interesseret i at udvikle Farø, siger borgmesteren:

- Det er rigtig ærgerligt, at de har fået den fornemmelse, når det netop er Kystdirektoratet, der har været stopklodsen. Jeg tror ikke på, at vi har modarbejdet noget, men vi har måske nok været noget konservative i vores tilgang til det i forhold til, at Kystdirektoratet kunne sige nej, siger Mikael Smed.