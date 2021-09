Farmorhuset genopstår på færre kvadratmeter. Farmor Annette Andersen er allerede i fuld gang med at fodre dyrene på sin bondegård i Farmorhuset med det automatiske hejseværk. Foto: Mille Holst

Farmorhuset genopstår

Vordingborg - 02. september 2021

Det er ikke længe siden, Farmorhuset måtte lukke. Nu har farmor Annette Andersen imidlertid fundet en løsning, så Farmorhuset kan genopstå på samme adresse som tidligere - men på langt færre kvadratmeter. Til Kulturnatten slår Farmorhuset dørene op til fejring af farmors fødselsdag.

Tidligere på sommeren blev det meldt ud, at Farmorhuset i Vordingborg lukker, men det er alligevel lykkedes farmor Annette Andersen at få lov at leje den ene af de garager i Algade 36D, hvor Farmorhuset har holdt til de sidste mange, mange år.

Til Kulturnatten 3. september inviterer farmor derfor indenfor i sin ombyggede bolig. Det sker i tidsrummet 14-16 (måske 17) og dagen markerer ikke bare en genåbning af Farmorhuset - farmor fejrer også sin fødselsdag denne dag, hvorfor der er gratis lagkage, kaffe og saft til dem, der kigger indenfor fredag.

Fremover bestræber jeg mig på at holde åbent hver lørdag klokken 10-13, fortæller Annette Andersen, men erkender, at det ikke helt kan lade sig gøre. Nogle lørdage er hun nemlig i stedet på besøg på biblioteker rundt omkring i kommunen med nogle af sine kreative værksteder.

- Så må man finde mig dér, konstaterer hun og opfordrer besøgende til at tjekke Farmorhusets hjemmeside eller facebookside, hvis man vil være helt sikker på at farmor er hjemme den lørdag, hvor man har tænkt sig at besøge hende på Algade.

Kendt landet over Hos farmor er der plads til 12-15 personer i køkkenet og 18 personer i stuen. Begge steder er der plads til at børn kan arbejde med forskellige kreative aktiviteter eller simpelthen spise nogle af farmors hjemmelavede vafler eller æbleskiver fra ovnen.

I farmors nye hjem er det næsten altid farmor selv og hendes mand Ove, man kan møde, men engang imellem vil det være nogle af farmors nærmeste venner, der i stedet tager imod gæster.

- Alle mine frivillige er væk og muligheden for at lave events i gården er væk, siger Annette Andersen, der har udtænkt, udviklet og arbejdet med farmor-universet de seneste 20 år. Konceptet er blevet kendt over hele landet og alle steder fra har folk bakket op om farmorhuset, da det sidste år fattedes penge til huslejen. Farmor glæder sig også over at hun har haft besøg af flere kendte ansigter som eksempelvis komikeren Jan Gintberg, filminstruktør Søren Kragh-Jacobsen og statsministeren.

Udkørende værksteder For Annette Andersen har det været vigtigt, at Farmorhuset i Vordingborg kan genopstå.

- Det er jo her Farmor bor, siger hun og forklarer, at sommerhaven i Stege er Farmors sommerhus. I sommerhuset laver hun sine udendørs aktiviteter, guldgraverværksted og så videre, mens huset i Vordingborg er til indendørs aktiviteter.

- Vi kan ikke længere bruge gården, siger hun, men har dog en lille terrasse foran indgangen til sit hus.

Fordi farmorhuset er blevet mindre, er der ikke længere mulighed for at leje huset til private arrangementer, men Farmor på Hjul kan stadig lejes. Så kommer farmor ud med et af sine værksteder: Juledekorationsværksted, troldeværksted, børnebankospil, påskeværksted eller bamseværksted, barberværksted, fastelavnsværksted eller man kan få besøg af sandsigersken, der spår alle børn en gylden fremtid.

Tingene hører sammen Farmorhuset i Vordingborg er fortsat det overordnede univers, som nonprofit-foreningen Farmorhuset på hjul samt Farmors Sommerhave i Stege er en del af og for Annette Andersen er de tre dele uløseligt forbundet.

- Uden Farmorhuset kan Farmorhuset på hjul og Farmors sommerhave ikke eksistere, men det er samtidig de to, der skal køre, for at Farmorhuset kan eksistere, siger hun og forklarer:

- I Stege har vi vores sommerhave; her bliver de store sommeraktiviteter ført ud i livet. Men her i Vordingborg bor Farmor jo sammen med sine dyr, fortæller Annette Andersen og er taknemmelig over den opbakning, hun møder i Stege.

- Jeg er målløs over, hvad der kan lade sig gøre i Stege, siger hun og fortæller, at byen blandt andet stiller hus og have gratis til rådighed for Farmors aktiviteter.