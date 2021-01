Se billedserie Coronakrisen kradser i Farmorhuset. Derfor håber Annette Marie Andersen, at mange vil bakke op om online-familiebankospillet. Foto: Lars Christensen

Farmorhuset går online

Vordingborg - 28. januar 2021 kl. 14:53 Af Nina Lise

Det store vinterferiebankospil i Medborgerhuset Kirkeskoven plejer hvert år at trække 100 deltagere og give Farmorhuset penge i kassen. Det spænder coronasituationen ben for i år, men uden penge - intet Farmorhus. Derfor går Farmor nu online og holder børnefamiliebankospil tirsdag 16. februar fra klokken 13 til 15.

- Børnene er i forvejen gode til onlineaktiviteter fra skolen, så nu må jeg også lære det. Vi laver en lille tribune i Farmorhuset og sætter et kamera op. Og så får jeg hjælp af 10-årige Line Skovhus, der er skrap til den slags, siger Annette Marie Andersen.

Genbrugsgaver Som de tidligere år bliver det et genbrugsbankospil, hvor alle deltagere kommer med en fint indpakket genbrugsgave - dreng til dreng, pige til pige, mor til mor, far til far, mormor til mormor og så videre.

Gaven afleveres i Farmorhuset i Vordingborg, hvor der i uge 6 er åbent tirsdag og torsdag fra klokken 10 til 15. Her køber man også bankopladerne, der udleveres i bedste takeaway-stil under hensyntagen til coronarestriktionerne. Der vil også være mulighed for at købe lodder til amerikansk lotteri, hvor byens butikker bakker op med gaver. Blandt andet er der præmier fra Bog & Idé og Lions Vordingborg, og man kan også vinde fem liter maling til børneværelset eller måske en toaster, ungerne kan bruge efter skole. Selv stiller Farmorhuset en fødselsdagsfest for 35 personer på højkant, når den slags igen bliver tilladt.

- Ved at deltage hjælper man Farmorhuset til at overleve coronakrisen, og samtidig kan familierne have det sjovt. Det trænger vi til. Hos os er der ikke noget med, at man skal tage brikkerne af. Man spiller videre, til pladen er fyldt, så alle børn får en præmie, siger Annette Marie Andersen.

I medborgerhuset kan der normalt »kun« være 100 deltagere. Online kan der være så mange, man vil. Derfor håber Annette Marie Andersen, at også folk udenbys fra vil deltage. Hun løber sjældent tør for ord, så når hun sidder med mikrofonen, kan man forvente, at der kommer lidt røverhistorier fra Farmorhuset og måske et par opskrifter undervejs.

Kreaposer til vinterferien Keder man sig i vinterferien, tilbyder Farmorhuset som noget nyt »kreaposer« med materialer til fem kreative projekter for 50 kroner. De kan ligeledes hentes i Farmorhuset i Vordingborg tirsdag og torsdag i uge 6.

En af aktiviteterne er at bygge et fuglehus af en mælkekarton. Afleverer man bagefter fuglehuset i Farmorhuset, er man med i lodtrækningen om tre gavekort til Kids Coolshop i Vordingborg.

- Man kan sagtens være flere i familien om at dele en pose. Det handler om nærvær og om at være kreative sammen, siger Annette Marie Andersen.