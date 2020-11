Farmor må sælge støttebeviser for at betale huslejen

Farmorhuset har igen brug for økonomisk hjælp, fortæller Annette Marie Andersen , der her er fotograferet sammen med Carsten Eskelund og Jan Gintberg i forbindelse med et DR-program. Privatfoto

Coronakrisen rammer hårdt i Farmorhuset i Vordingborg. Derfor er Annette Marie Andersen igen ude med hatten i hånden for at skrabe penge sammen til huslejen. Tirsdag morgen stod indsamlingsbarometeret på 13.700 kroner.

- Det er med bristet hjerte og stor ydmyghed, at vi atter må ud og sælge støttebeviser til fordel for Farmorhusets overlevelse. I foråret klarede vi os igennem med folkets hjælp. Målet denne gang er 80.000 kroner, lyder det fra Annette Marie Andersen.

Krisen skyldes ikke mangel på rettidig omhu, for farmødre er gode til at spinke og spare. Men husleje og driftsomkostninger på 10.000 kroner hver måned skal betales.

- Det er rigtig svært for os at klare skærene, da mange af vores arrangementer er aflyst på grund af forsamlingsforbuddet. Sommeren igennem har vi manglet vores store sommerarrangementer. Så et lille farmorhus, der drives på frivillig basis, har meget svært ved at klare sig, siger Annette Marie Andersen.