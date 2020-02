Hanne Albrechtsen, til venstre, og "Farmor" Anette Andersen søger hjælp til at få projektet "Farmors Sommerhave" op at stå i Stege. Foto: Lene C. Egeberg

Farmor har brug for hjælp

Vordingborg - 29. februar 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skulle nogle i Stege ligge inde med et hus med udeareal, som de alligevel ikke bruger - så vil Annette Andersen fra Farmorhuset meget gerne høre om det.

Hun har i de seneste måneder været på jagt efter et egnet sted til en planlagt »filial« i Stege, men projektet er nu i fare for at løbe ud i sandet.

- Vi har fået stillet et lille hus til rådighed, som vi kan bruge som lager - men der er hverken vand eller strøm, og baghaven er ikke så stor, så vi er blevet enige om, at vi har brug for noget andet, siger hun.

Projektet, der er tale om, er Farmors Sommerhave, som Annette Andersen og en lille håndfuld frivillige fra Møn gerne vil åbne. Her skal der være et stort udekøkken og højbede og hvad, man ellers kan finde på for at underholde børn og barnlige sjæle, i samme ånd som Farmorhuset i Vordingborg.

Sommerhaven har allerede haft medvind i kraft af en donation på 50.000 kroner fra Fanefjord Sparekasses Fond, men det kan altså vise sig at være til ingen nytte, hvis det ikke lykkes at finde et sted.

- Vi er jo udelukkende baseret på frivillige, så vi har ikke selv nogen penge til det. Men vi vil så gerne ind i Stege, for vi synes, vi gør noget godt for børnene, siger Annette Andersen.

Hun meldte først ud om projektet på Facebook i december og har fundet nogle få frivillige på Møn, der gerne vil være med til at komme i mål med Sommerhaven. En af dem er Hanne Albrechtsen, som Annette Andersen fik stukket hovederne sammen med, da de begge stod på Torvet i Stege op til jul.

- Men vi har brug for flere frivillige, for vi vil gerne have, at der skal være åbent i Sommerhaven hele juni, juli og august, så der sker noget for børnene hver dag, og det kræver nogle til at løfte det, siger Hanne Albrechtsen.

Så derfor håber hun og Annette Andersen nu, at nogen vil melde sig på banen med egnet lokale og udeareal til Sommerhaven, som man fortsat håber at kunne åbne i år - eller lyst til at være frivillig. Vil man i kontakt med Annette Andersen om sagen, kan man ringe til hende på telefon 6154 9994 eller maile til mail@farmorhuset.dk