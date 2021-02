Farmorhuset går online i vinterferien med bankospil. Men man kan også få små kreative opgaver til at få dagene til at gå med. Arkivfoto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Farmor går online med banko Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farmor går online med banko

Vordingborg - 08. februar 2021 kl. 10:30 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

I skolernes vinterferie arrangerer Farmorhuset online banko for børnefamilier og man kan få "kreative poser" med små opgaver til feriens dage.

- Vi skal byde ind med aktiviteter til vores børn, mener farmor Annette Andersen fra Farmorhuset. Derfor arrangerer hun online banko i skolernes vinterferie under overskriften "Familie- og Børne-Banko med Farmor og Line".

- Farmor og Line har aldrig spillet banko online før over Farmorhusets facebookside, så vi skal lige øve os lidt først, fortæller hun til Sydsjællands Tidende.

Bankospillet går ud på at spille pladen ud, og man kan købe spillepladerne fysisk i Farmorhuset tirsdag og torsdag den 9. og 11. februar.

Tanken er, at børnene og de voksne, der ønsker at spille med, selv afleverer en gave (meget gerne en genbrugsgave, siger Farmor) for hver spilleplade, de køber.

- En dreng medbringer en gave til en dreng, en pige til en pige, en mor til en mor og en far giver en gave til en far, siger Farmor, og håber, at mange børn vil benytte chancen til at gå deres eget værelse derhjemme igennem for at se, om der ikke er et eller andet, de ikke længere selv bruger, men som sagtens kan bruges af en anden.

Skulle man ikke kunne finde en genbrugsgave at tage med, så har Farmorhuset en masse pakker liggende, som man kan få lov til at købe for en tyver.

- Det er jo ikke noget Farmorhuset bliver rig af, siger Farmor, men pointerer, at det heller ikke er tanken.

- Vi gør det for at skabe smil og glæde i vores by, siger hun.

Fakta Farmors Onlinebanko finder sted tirsdag 16. februar klokken 13-15.

Bankoplader, kreative poser og lodder til amerikansk lotteri skal købes og hentes i Farmorhuset tirsdag 9. februar eller torsdag 11. februar klokken 10-15. Lotteri og kreativitet Når man henter sine spilleplader i Farmorhuset kan man samtidig få en pose med hjem med fem forskellige kreative opgaver til dagene i vinterferien. For eksempel håber Farmor, at mange vil lave et fuglehus til Farmorhuset ud af en mælkekarton.

Når man laver opgaverne deltager man i konkurrencen om tre gavekort til legetøjsbutikken Cool Kidz i Vordingborg.

Endelig håber Farmor, at mange har lyst til at støtte Farmorhuset ved at spille med i et amerikansk lotteri, hvor gaverne er sponsoreret af byens butikker.