Far opdagede Hitlers hemmelige bombe

En flyvemaskine af en eller anden art er faldet ned på en roemark ved Bodilsker. Johannes Hansen underretter straks kaptajnløjtnant Hasager Christiansen, og de aftaler, at Hansen skal samle ham op på vejen. Mens vognen står med motoren i gang ude på gaden, gør Johannes Hansen det, som han egentlig skulle have gjort som det allerførste: Han ringer til tyskerne for at fortælle om nedstyrtningen. Naturligvis med et så ligegyldigt tonefald som muligt. Med speederen i bund ankommer de to danskere før tyskerne til marken. Her ligger spredte rester fra noget, som Johannes Hansen i første omgang ikke aner, hvad kan være. På flere vragdele står der »V1-83« malet med sort.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her