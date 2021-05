At etablere udskoling i Nyråd er ikke et nulsumsspil. Til gengæld vil det gavne totaløkonomi, siger Morten Matras. Foto: Mille Holst

Far frygter syltekrukke - efterlyser politiske svar selvom der snart er valg

Kampen for at få etableret udskoling på Kulsbjerg Skole afdeling Nyråd har fået initiativtager Morten Matras til at oprette en gruppe på Facebook.

Her er der foreløbig lidt over 100 medlemmer og delte meninger om emnet. »Vores datter går i 7. klasse på Stensved Skole. Hun stortrives« lyder det fra en forælder. »Jeg er mor til en dreng i 3. klasse og synes, det er et attraktivt og spændende forslag. Jeg er overbevist om, at det vil gøre, at flere ikke valgte Kulsbjerg Skole fra på mellemtrinnet« skriver en anden.