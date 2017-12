Send til din ven. X Artiklen: Far fængslet for at ruske baby til hjerneblødning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Far fængslet for at ruske baby til hjerneblødning

Vordingborg - 06. december 2017 kl. 16:21

En 23-årig mand fra Vordingborgs opland blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet frem til 19. december, skriver Sjællandske.

Årsagen er, at han angiveligt i flere tilfælde skulle have rusket sin tre måneder game baby så kraftigt, at babyen har fået indre blødninger under hjernehinden.

- Det kaldes »shaken baby syndrom«, forklarer advokaturchef Jeanette Vincentz Andersen fra Sydsjællands og Lolland-Falster Politi.

Barnet blev indlagt i oktober, fordi forældrene ikke kunne få kontakt til barnet. Det kunne personalet heller ikke, og i første omgang undersøgte de øjnene. Det viste, at der var blødninger i øjnene.

- Herefter scannede de hjernen og fandt ud af, at der havde været blødninger under hjernehinden ad flere omgange, siger Jeanette Vincentz Andersen.

Manden forklarede i retten, at det ikke var moderen, der havde gjort det, men ville heller ikke indrømme, at det var ham selv. Det skriver Sjællandske.