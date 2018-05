Faneparken fejrer ét år

De fine gymnastik- og legeredskaber blev indviet sidste år med taler af både daværende borgmester Michael Seiding Larsen (V) og den forhenværende Knud Larsen (V). I år var deltagerne beboere fra Fanefjordcenteret og fra de beskyttede boliger ved siden af, skriver Sjællandske. Til at trække gennemsnitsalderen op var også den gruppe, der kommer fast på Aktivitetscenteret to gange om ugen.

Aktivitetsleder på Fanefjordcenteret Tine Laulund formåede den svære kunst at få unge og gamle til at lege sammen.

Man kunne godt være nervøs for, at Faneparken ikke bliver brugt, fordi den ligger bag ved ældrecenteret. Men det gør den.

- Skolerne havde deres motionsdag her sidste år, og private med børnebørn kommer her. Gruppen, der kommer på Aktivitetscenteret to gange om ugen, går også herud, så snart vejret er til det, og vi tager også de ældre med herud. Det er blevet et mødested for unge og gamle, siger Tine Laulund.