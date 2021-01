Med salget af mejerigrunden til Steffen Steffensen, til venstre, håber Karsten Sørensen, til højre, at den bare plet midt i landsbymiljøet snart får en praktisk anvendelse igen. Foto: Lene C. Egeberg

Fanefjord Mejeri-grund skifter ejer

Lidt over syv år.

Det var så længe, Fonden Møns Bygningsfornyelse holdt fast i ejerskabet af den gamle mejerigrund på Fanefjordgade i Damme i håbet om, at det skulle lykkes at overdrage grunden til et fremtidigt bæredygtigt projekt.

Men selvom Foreningen Fanefjord Mejeri II siden begyndelsen af 2019 har arbejdet netop på et sådan projekt - dog uden at være nær målet endnu - så har Fonden Møns Bygningsfornyelse nu valgt at trække i streg i sandet og i stedet sælge grunden til Liselund Fontænen ved den lokale erhvervsmand Steffen Steffensen.