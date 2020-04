Se billedserie Per Ole Schovsbo viser her skårene frem, der blev fundet i ruinen af Theisens gamle papirværk.

Fandt skår i ruin - Pottemager genskaber historisk fad

Vordingborg - 04. april 2020 kl. 17:37 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

170 år gamle skår fra et fad, der blev fundet i en ruin, har ført til nyt samarbejde mellem frivillige ildsjæle og pottemageren på Rødeled.

Midt i ruinerne af det gamle Theisens Papirværk i Nyråd har lokale ildsjæle fundet skår fra et fad, som man anslår er omkring 170 år gammelt.

I forhold til udseendet er der ikke tale om et på nogen måde usædvanligt fad, men fundet af skårene er nu alligevel noget ganske særligt, fortæller Per Ole Schovsbo, der er en af de frivillige ildsjæle, der arbejder på at restaurere det gamle papirværk i Nyråd.

- Vi vil gerne have bragt historien om papirværket til live og vise folk, hvordan hverdagslivet var dengang, fortæller Per Ole Schovsbo, der som uddannet arkæolog gik i gang med at samle skårene.

- Det er usædvanligt at finde så mange skår fra det samme fad, fortæller han, mens han viser resultatet frem.

Trods enkelte store huller, så kan man tydeligt fornemme, hvordan det gamle mælkefad så ud, og det er også forholdsvis nemt at datere fadet.

Klaus Kristensen fra Rødeled har hjulpet

de frivillige fra Theisens Papirværk med

at skabe et mælkefad inspireret af de skår,

der blev fundet i ruinen af det gamle

papirværk. Foto: Jørgen C. Jørgensen



- Det er fra cirka 1850. Papirværket brændte ned i 1846, og der var ingen brandskader, der hvor det blev fundet, forklarer Per Ole Schovsbo.

Nyt samarbejde Efter at have fået tapet potteskårene sammen, tog de frivillige fra Theisens Papirværk fat i keramiker Klaus Kristensen, der driver Rødeled Pottemageri ved Præstø.

Det har ført til et nyt og usædvanligt samarbejde.

Gennem den seneste måneds tid har Klaus Kristensen arbejdet på at genskabe det historiske fad med respekt for det gamle håndværk.

- Fadet i sig selv er ikke så spændende, men det er med til at fortælle om den lokale kulturhistorie, forklarer Per Ole Schovsbo, der er glad for, at det lykkedes at finde en lokal keramiker, der kunne løfte opgaven med det historiske fad.

Det nye fad er lavet med respekt for de

gamle teknikker. Fadet kan dog ikke få

den samme farve, da det gamle fad er

glaseret med blyglasur, som det ikke

længere er lovligt at bruge.



- Det er et perfekt match. Han er branddygtig og kan alle de gamle teknikker, fortæller Per Ole Schovsbo.

Glasur ulovlig i dag Klaus Kristensen har gjort meget for at efterligne de gamle skår så meget som muligt, men på et væsentligt punkt har han dog været nødt til at afvige. Fadet er på indersiden glaseret med blyglasur, og den slags er ikke længere tilladt at bruge i brugskeramik.

- Nu til dags bruger man en anden slags glasur, men den kan godt blive lidt kølig og kedelig i farven, så jeg har i stedet brugt en rødbrun glasur og en rødbrun transparent glasur, der giver lidt spil til den underliggende glasur, forklarer Klaus Kristensen.

Gave til tiptipoldebarn Der er foreløbigt lavet fire fade, der alle har fået skrevet »Theisens Papirværk 2020« i bunden. Det ene fad beholder keramikeren selv, to af fadene beholder folkene bag Theisens Papirværk, mens det sidste skal gives væk i gave.

Til sommer er det nemlig planen, at de frivillige fra Theisens Papirværk får besøg af Christian Wennicke, tiptipoldebarn til Harry Wennicke, der var papirmester på Theisens Papirværk i den periode, hvor fadet formodes at stamme fra.

Det særlige Theisens Papirværk-fad er

foreløbigt lavet i fire udgaver, men

interesserede kan også få fremstillet et fad.



Er man interesseret i sit eget Theisens Papirværk-fad, så er Klaus Kristensen klar til at fremstille flere af dem. Man kan kontakte Theisens Papirværk eller Rødeled Keramik for at høre nærmere.

