Familieuge hitter på lokal idrætshøjskole

Vordingborg - 14. juli 2021 kl. 19:24 Af J.C. Borre Larsen

Klokken nærmer sig ni i sportshallen. Bag orglet sætter Kenneth Retslov sig til rette iført hat og West Hams bordeauxfarvede fodboldtrøje.

Forstanderen spiller et par sange, som kursisterne, der sidder på gulvet, kan synge med på. Derefter følger en række praktiske informationer om glemte sandaler, badeforhold og hvad der skal ske i løbet af dagen. Den faste morgensamling slutter med to fællessange, hvor glade mødre, fædre og børn står op og ryster armene for at få gang i kroppen.

En ny dag kan begynde på Idrætshøjskolen Bosei i udkanten af Præstø. Det er uge 28. Der er fuld knald på. 170 kursister har tilmeldt sig »Familiehøjskole«.

- Vi er fuldt booket. 20 familier står på venteliste, fortæller Kenneth Retslov.

Masser af tilbud I løbet af ugen kan de mange deltager prøve alt det, de har lyst til. Kajak, svømning, gymnastik, mountainbike og fitness er blot et udpluk. De kan også kaste sig over keramik og smedeværkstedet. Børn bliver delt op i alderstrin, og de kan blandt andet fornøje sig med at skate, lave mad over bål og lege indianere. Har man brug for at fordybe sig, er der foredrag og gåture i Faksinge Skov.

- Vi oplever, at familierne synes, at det er fedt at blive fyldt op med kultur og fysisk aktivitet, siger Kenneth Retslov.

Han vurderer, at halvdelen af kursisterne til Familiehøjskole er gengangere.

- Børn finder kammerater, og så trækker de mor og far herned igen, siger Kenneth Retslov.

Sammen og hver for sig Blandt de trofaste kursister finder man Lotte og Johanna Høeg Juhl Jensen fra Frederiksberg.

Det er henholdsvis mor og datter, som for femte gang bruger en uge af deres sommerferie på Idrætshøjskolen Bosei.

- Vi hygger os. Det er fedt, at vi både kan lave noget sammen og hver for sig, siger Lotte Høeg Juhl Jensen.

- Og så er det et kæmpe plus, at der er nogen, som laver mad til os, tilføjer hun med henvisning til, at opholdsprisen inkluderer fuld forplejning.

Det var tilbage i 2009, at Bosei blev en idrætshøjskole. Kenneth Retslov glæder sig over, at Bosei i mellemtiden har etableret sig i markedet, hvor kendte idrætshøjskoler i Vejle, Aarhus og Oure på Sydfyn opererer.

- Jeg synes, at vi har fået godt fat, siger Kenneth Retslov.

Idrætshøjskolen Bosei afvikler flere forskellige kurser i sommerperioden. Det gælder blandt andet Salsa Summer Camp i uge 30.

