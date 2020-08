Se billedserie Mia Duus står normalt i kantinen, og hendes ældste søn på otte kører gokart. Hun poserer for fotografen, men da hun kørte, var det iført heldragt og styrthjelm, selvom det var 30 grader. Foto: Claus Vilhelmsen

Familieræs i varmen

Vordingborg - 09. august 2020 kl. 11:45 Af Claus Vilhelmsen

Der var dømt mere familiedage end ræs på 100 dele sekunder, da Sydsjællands Automobil Klub holdt åbent hus i Barmosen ved Vordingborg fredag aften og hele lørdagen.

Alle kunne komme og prøve de små, flotte, virile biler, og det benyttede en del sig af.

En del børn skulle ud at prøve maskinerne, men næsten alle sammen havde benzinen i blodet fra enten far eller mor eller begge to.

Og det er smittende at se på, når børn og voksne smutter forbi med en fart på 100 km i timen eller mere på langsiden.

Flere gav udtryk for, at man nok er alene på banen, men det er en sport, som hele familien deltager i. F.eks. skulle en familie fra Slagelse have kørt til Ikast med børn og to gokarts, men da stævnet i Ikast er så stort, var deltagelsen pga. coronaen begrænset til deltager og en mekaniker. Så valgte familien i stedet at køre til Barmosen ved Ornebjerg, for her kommer færre mennesker, og derfor kan hele familien være med.

Normalt ingen adgang

Formand for Sydsjællands Automobil Klub Tommy Larsen lægger da heller ingen skjul på, at selv om klubben har haft flere Danmarksmestre, lægger klubben meget op til, at det skal være en familiesport.

- Normalt når vi kører tirsdag og torsdag står der folk og kikker, og det må de også gerne , men de kan ikke bare komme ud at køre. Dertil skal man have en DASU-licens. Men man kan melde sig ind og lære at køre. Det er ikke ligesom at købe et par fodboldstøvler. Der skal mere til, fortæller Tommy Larsen.

Teknisk snilde

Et medlemsskab koster kun små 1500 kroner for et år, så det vælter ikke budgettet.

- En okay brugt gokart koster 10-15.000 kr. til børn og ca. 5.000 kroner mere til voksne. Skal den derimod være ny, kommer den op på 60-70.000 kroner.

Mia Duus ligger i baghjul af drengen, men overhaler

lige om lidt. Foto: Claus Vilhelmsen



- Men det koster også at holde gokarten kørende. Der skal nye dæk på en gang imellem, motoren skal holdes ved lige, og gokarten skal ses efter hver 10.000 kilometer. Det koster selvfølgelig noget, og det hjælper, hvis du har teknisk snilde. Men vi er gode til at hjælp hinanden, pointerer Tommy Larsen.

Første gang på bane

En af de, som var ude at køre på den udendørs bane, var 36-årige Mia Duus. Hun plejer at stå i kantinen, og hendes ældste søn, Jonathan på otte kører på banen.

- Jeg har kørt indendørs før, men det her er noget andet, siger en stakåndet Mia, som gav den for fuld skrue i varmen. Bagefter da hun kom ud af heldragten og hjelmen, var hun ved at smelte og skulle bare ind i skyggen.

12-årige Daniel Ravn på vej ud på banen. Han

begyndte først at køre sidste år, men nu har han

skiftet sin gokart på 60 kubik ud med en 125

kubik-vogn. Hans far Ulrik Ravn kørte fra han var

16-18 år, men stoppede så. Nu vil han til at køre

igen i en alder af 45 år. Foto: Claus Vilhelmsen



- Det er hårdt, indrømmede hun, men også sjovt.

Hun vil gerne prøve igen.

Faktisk har familien tre gokarts, så lillebror kan også komme ud at køre, når han får taget mod til sig.

Formand for Sydsjællands Automobilklub Tommy

Larsen (tv) og kartformand Knud Hansen kører

ikke selv, men får arrangementet til at glide

sammen med andre frivillige. Foto: Claus Vilhelmsen