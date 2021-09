Familier sagde ja tak til åbent hus på kasernen

Det vrimlede med børnefamilier, bedsteforældre og slægtninge til de nuværende værnepligtige, da Vordingborg Kaserne lørdag holdt åbent hus. Flere steder var der lange køer for at prøve at køre i en panservogn eller blive hejst op i brandvæsnets lift. Når sulten meldte sig, var der grillpølser. Ved et af pølsebordene sad Charlotte og Arne Astrup fra Gentofte. Deres søn Valdemar begyndte i august som værnepligtig.

- Det er skægt at få en indsigt i hans hverdag, siger Arne Astrup.

- Et cool og hyggeligt arrangement, tilføjer Charlotte Astrup.

Se flere billeder fra åbent hus-dagen øverst.