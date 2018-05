Send til din ven. X Artiklen: Familie bag hjemmerøverier sigtet - tre af dem i Stege og Klintholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familie bag hjemmerøverier sigtet - tre af dem i Stege og Klintholm

Vordingborg - 14. maj 2018 kl. 18:46 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 64-årig fåreavler fra Busemarke, der 5. november sidste år blev bagbundet og røvet i sit eget hjem, kan snart ånde lettet op.

Det samme er tilfældet for en 81-årig kvinde og hendes handicappede datter, der bor på Nørresti. De blev i september lukket inde på toilettet, efter at en røver låste dem inde midt om natten.

Hertil kan føjes en 84-årig kvinde i Møllebrøndsstræde, der 21. august sidste år midt om natten af to mænd blev beordret til at ligge stille, mens røverne gennemsøgte lejligheden for værdier.

I alle tre tilfælde var det medlemmer af den samme kroatiske familie, der stod bag, skriver Sjællandske.

Men siden november har familien, der består af faren på 47, moren på 50 og deres tre sønner på 17, 19 og 22 år, siddet varetægtsfængslet. Sagen rullede, da en af sønnerne blev snuppet på fersk gerning under et røveri i Hvidovre.

Det nye er, at politiet er nået så langt i efterforskningen, at de sigter familien for hele 25 hjemmerøverier foretaget over store dele af Sjælland, to på Falster og to i Christiansfeldt i Sønderjylland.

På Sydsjælland har røverne udover Møn været på spil i Præstø, Stensved og Rønnede, og politiet anslår det samlede bytte til en værdi af omkring 1,5 mio. kr.

I august sidste år brød to af røverne ind hos en 69-årig kvinde på Møllevej i Stensved.

De holdt hende fast, mens de gennemsøgte huset for værdier.

I Præstø er familiemedlemmerne anklaget for at bryde ind på Ny Esbjergvej og Svend Gønges vej. I det sidste tilfælde, som fandt sted 7. maj sidste år, var ofrene et ægtepar. Røverne brød ind gennem et vindue og truede ægteparret med en pistolligende genstand.

De slap dog for at blive slået, og dermed var de heldigere end den 64-årige fåreavler fra Busemarke. De var voldelige over for ham og bandt ham, inden de fandt de penge, han havde liggende.

Efterfølgende måtte han selv komme fri.

To mænd trængte i februar sidste år ind i huset hos en 82-årig kvinde på Lindevej i Rønnede, mens kvinden lå og sov. Hjemmerøverne bagbandt kvinden, inden de stjal hendes smykker og forlod hende bagbundet i hjemmet, indtil hun næste formiddag blev fundet af en pårørende.

Ud fra sigtelserne i de 25 sager er der ifølge politiet tale om meget grove, voldelige og hensynsløse sager.

- Det er heldigvis meget sjældent, at politiet har stået overfor gerningsmænd til så omfattende og grov seriekriminalitet, som vi ser det her. Da der har været en stor geografisk spredning af gerningsstederne, har det været tvingende nødvendigt med et tæt samarbejde henover de involverede politikredse, og det er lykkedes til fulde, siger politiinpektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Efterforskningen pågår stadig, og politiet kan derfor ikke udelukke yderligere sigtelser.

- Hjemmerøverier er så krænkende, især for den ældre del af befolkningen.

- Derfor går vi ud ud med disse oplysninger om røverne, så folk kan føle sig trygge, siger Kim Kliver til Sjællandske.

