Falkevogteren på Møn fylder 80 år

Vordingborg - 03. juni 2021 kl. 07:59 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Falkevogteren fra Møn fylder 80 år i dag, torsdag den 3. juni. Niels Peter Andreasen har siden 1970 vogtet over vandrefalkene ved Møns Klint. Efter mere end 50 år kigger han næsten dagligt forbi falkene for at holde øje med, at de ruger, at ungerne har det godt, og at de ikke bliver stjålet. Tyveri af vandrefalkene var grunden til, at han i første omgang sagde ja til at bevogte falkene. Falkeungerne var nemlig blevet stjålet fra deres rede i 1969, året før at Niels Peter Andreasen besluttede sig for at blive falkevogter.

- Vi vidste, at der var ret stor kriminalitet omkring falkene, da de blev stjålet mange steder i Europa for at blive brugt til falkejagt, siger han. Derfor blev han som medlem af Dansk Ornitologisk Forening spurgt, om han ville organisere bevogtningen af det dengang sidste ynglende vandrefalkepar i Danmark. Og det var en opgave, der ikke lige just var nem. Grundet underbemanding betød jobbet som falkevogter nemlig, at Andreasen skulle tage størstedelen af falkevogtervagterne.

- Naivitet og uvidenhed fik mig til at sige ja til at bevogte falkene. Jeg havde ikke forestillet mig, hvor lang tid det ville tage, siger Niels Peter Andreasen som dengang også var startet i job som lærer på folkeskolen Hjertebjergskolen på Møn og som havde to små døtre og sin hustru, han skulle bruge tid med. Tjansen betød for Andreasen at han ofte overnattede i den campingvogn, som var placeret tæt ved falkereden. For Andreasens daværende hustru Selma betød det mange aftener og nætter alene med parrets to døtre. Derfor er hans første bog "Falkevandring" dedikeret til sin daværende hustru. Åbner man bogen til første side, står der skrevet "Til Selma derhjemme".

På eventyr Interessen for natur og dyreliv kom helt automatisk for Niels Peter Andreasen. Med en barndom på Vestsjælland, har han nemlig fra barnsben altid haft natur omkring sig. Naturen var blandt andet en af grundene til, at Møn lød som et appellerende sted at slå sig ned. Derfor flyttede Andreasen til øen i 1964, hvor han nu bor med sin nuværende hustru Helle, som deler hans interesse for dyreliv og natur. Helle er nemlig biolog, dyrelæge og geolog.

- Så hun har ret godt kendskab og interesse for fuglelivet, siger Niels Peter Andreasen, som påpeger at papegøjen, der bor i et mandshøjt bur i deres stue, og som ofte flyver frit rundt i huset, også var Helles idé. Grundet parrets fælles interesser, har de delt mange oplevelser og eventyr sammen.

- Vores rejse til Galapagos var et højdepunkt for os begge. Det er rigtig dejligt, at vi deler interesse og på den måde får nogle fantastiske oplevelser sammen, siger Niels Peter Andreasen. Men da Helle er meget miljøbevidst, som han beskriver det, er det ikke blevet til mange rejser for parret de seneste år. Helle vil nemlig helst ikke flyve af hensyn til miljøet. Det har dog ikke holdt Niels Peter Andreasen fra at rejse, som han i stedet har gjort alene

- Sidste år mødtes jeg med en god ven på Taiwan, der bor der. Så selvom jeg rejser alene afsted, betyder det ikke nødvendigvis, at jeg er alene på rejsen, siger han. For Andreasen har rejserne en stor betydning. Han sørger nemlig for at besøge forskellige naturreservater, og bidrager derfor til, at stederne har en indtjening, som er hans måde at støtte natur og dyreliv på. Rejserne har blandt andet ført til ture til Costa Rica, Guadeloupe, Ecuador, Madagaskar, Tanzania, Kenya, Tunesien, Marokko, Egypten, Israel, Indien, Nepal, Tasmanien og til de fleste europæiske lande.

- Et af mine helt store højdepunkter, var da jeg for tre år siden, var i Himalaya, hvor jeg så hele seks sneleoparder. Det er jo helt vanvittigt, fortæller Andreasen. Selvom der er en del lande på listen over steder, som Andreasen har besøgt i sit nu snart 80 år lange liv, er han slet ikke færdig med at rejse. Der er nemlig stadig en række steder, han drømmer om at besøge, inden alderdommen begynder at påvirker fysikken og overskuddet.

- Jeg har aldrig besøgt Antarktis. Der vil jeg ellers gerne til, men det er jo en dyr ferie, siger han. Derudover har han planer om at tage til Uganda for at se bjerggorillaer og chimpanser.

- Det skulle også være et helt fantastisk fugleliv, tilføjer han. Derfor har Andreasen planer om at rejse, til han bliver 100 år.

- Jeg tager det bare en dag ad gangen, og så går det hele jo ret godt, siger han.

80 og i fantastisk form At runde 80 år skænker Niels Peter Andreasen sådan set ikke de store tanker.

- Jeg tænker ikke over min alder, det betyder ikke rigtig noget for mig, siger han. At alderen ikke fylder det helt store hos Andreasen, skyldes blandt andet, at han føler sig i fantastisk form. Formen holder han ved lige ved ofte at gå op og ned ad trapperne ved Møns Klint, løbe ture på ofte syv eller ti kilometer og spille badminton med sine venner.

- Det er liv eller død, når jeg spiller badminton med mine venner, så der får jeg virkelig pulsen op, siger han. Motion er nemlig en vigtig del af Andreasens liv. Det medfører, at han stadig kan besøge vandrefalkene ved Møns Klint og tage på bjergvandringer.

- De eneste kvaler jeg har haft længe, var da jeg tilbage i april fik anden og sidste vaccination for corona, griner han og tilføjer:

- Der blev jeg svimmel og fik kvalme. Alligevel er Andreasen godt klar over, at der gradvist, i forbindelse med at han bliver ældre, vil være ting, han ikke kan.

Reception Selvom Niels Peter Andreasen ikke havde planer om at markere sin fødselsdag, blev han alligevel overtalt af venner og familie. Derfor holder han reception for inviterede gæster på Geocenter Møns Klint den 5. juni klokken 17-19. Men den helt store fejring sker senere, hvor både Niels Peter Andreasens og hustruen Helles familie kommer på besøg.

- Det bliver som altid rigtig hyggeligt at se dem alle sammen igen, siger han og smiler.

- Men jeg er heldig, at jeg i en pæn moden alder kan fortage mig mange ting, som andre måske er stoppet med for 10-30 år siden, siger han og tilføjer:

- Jeg har det jo skønt. Jeg laver alle de ting jeg godt kan lide. Hverdagen i foråret går ofte med ture til Møns Klint for stadig efter 50 år at observere falkene, og så bliver der malet en del derhjemme. Andreasen har nemlig det meste af sit liv malet billeder af især natur og fugleliv, som han tjener lidt lommepenge på at sælge. Og så er han lidt af en læsehest.

- Der er masser af gode bøger at læse, der er masser af billeder at male, der er masser af fugle at kigge på, der er masser af steder at besøge, så jeg er slet ikke færdig med noget som helst, siger han.