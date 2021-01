Falckleder måtte kæmpe lidt med vagtplanen

På et langbord er der dækket op med en lækker morgenmadsbuffet, der blandt andet byder på røræg, frugt og pandekager. Inden morgenmaden holder brandstationslederen sin nytårstale, hvor der ses tilbage på året, der gik. Nytårsparolen indeholder også traditionen med at uddele »den grønne hjelm«. Den går til en kollega, som på en sjov måde har gjort sig uheldig bemærket. Men årets sidste dag i 2020 bød ikke på nogen nytårsparole. Årsagen kender alle: corona.

Et roligt år

Han tiltrådte i oktober 2019 som ny brandstationsleder, og han kan dermed se tilbage på sit første hele kalenderår, som øverste leder på den lokale Falck-station. Morten Hemmingsen giver udtryk for, at det har været et roligt år. Falcks kontrakt med Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om at drive stationen i Præstø løber flere år endnu, bemandingen er, som den skal være, og der har i 2020 hverken været flere eller færre udrykninger end normalt. Det har dog været et år i coronaens tegn.