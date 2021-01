Falck havde en rolig uge med kviktest

Vordingborg: Efter en enkelt uge med de hurtige antigentest også kaldet kviktest i den tidligere svømmehal ved Iselingeskolen i Vordingborg pakkede Falck fredag eftermiddag sammen. Det samlede indtryk er, at poderne ikke ligefrem er blevet løbet over ende.

Falcks kviktestcenter har haft åbent hver dag fra klokken 14-16. I gennemsnit har man testet 40 borgere om dagen. Det betød, at Falck undervejs nedjusterede bemandingen. Fra at have været fire medarbejdere mandag og tirsdag var det kun to ansatte, som var i centret i de øvrige hverdage.